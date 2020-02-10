民政部：婚姻登记视当地疫情情况逐步恢复 身体健康哪一天都是好日子

人民网北京2月10日电 （李轶群）10日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍加强基层社区疫情防控有关情况。就湖北及其他地区目前暂停办理婚姻登记业务，何时再恢复业务的问题，民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛回应，会视当地疫情情况逐步恢复登记。健康和生命是第一位的，只要两个人感情深厚、身体健康，哪天登记都是一个好日子，都值得纪念。

杨宗涛介绍，婚姻登记机关是人员聚集和流动性比较大的一个场所，根据婚姻登记条例和婚姻登记工作规范的要求，婚姻登记当事人要办理登记必须到一方户口所在地的登记机关办理，同时登记人员还需要对当事人进行证件的审核、人证的对比。登记当事人自己也需要填写相应的资料，还需要本人签字、按手印等。因此，婚姻登记机关疫情交叉感染机率比较大，是疫情防控的重点场所。

杨宗涛指出，疫情爆发以来，全国各地的婚姻登记机关根据疫情防控的总体安排，取消了2月2日的开放登记，得到了社会各界的理解和支持。湖北作为疫情防控重点地区，暂时停止全省的婚姻登记工作，这是出于对人民群众健康生命安全的高度负责的考量。

目前在疫情比较严重的浙江、安徽也暂时停止了省内的婚姻登记工作，辽宁、重庆等省份也取消了部分地区的婚姻登记工作，吉林、贵州等地也取消了个别地方婚姻登记工作。这都是各地根据当地的疫情防控情况所做出的决定。

现在正常开展婚姻登记的地方，要求要加强对婚姻登记场所的消毒，同时对登记人员做好检测和防护，推广用电话、网络进行预约登记，调控登记的人数，采取分批分时段进行登记，尽量减少人员聚集，减少人员在登记机关停留的时间，同时也引导当事人尽量错过疫情高峰期进行登记，采取的这些措施都是疫情防控所必须的。

杨宗涛强调，对于已经停止婚姻登记的地方，会视当地疫情情况的变化，疫情好转的情况逐步恢复登记，在这极其特殊的时期给大家造成的不便，希望大家理解和配合。健康和生命是第一位的，只要两个人感情深厚、身体健康，哪天登记都是一个好日子，都值得纪念。