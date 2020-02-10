快递会传播新冠病毒吗? 疾控中心回应：可能性小

人民网北京2月10日电（王国菁）近日，大家普遍关心新冠病毒是否会通过快递传播？对此，中国疾控中心在微信公众号上做出了回应。

中国疾控中心指出，根据目前对新型冠状病毒肺炎的认知，其主要传播途径为经呼吸道飞沫和接触传播，气溶胶和粪- -口等传播途径尚待明确。一般情况下，快递包裹在运输过程中被新冠病毒污染的可能性小。目前尚未有因接收快递而感染新病毒肺炎的报道。

在有新冠病毒肺炎传播的地区，如何避免接触传播风险？中国疾控中心提出了以下预防措施：:

一是快递员在处理和运送快递包裹过程中需全程佩戴好口罩和手套，注意保持包裹的清洁，尤其要避免包裹在处理和运输过程中被人员呼吸道分泌物污染表面。

二是取件人在家接快递时，与快递员接触前，最好佩戴好口罩和手套。处理完包裹后要及时摘下手套，并用流水洗手或使用手消毒剂。

三是取件人到小区门口取快递时，出门]前佩戴好口罩和手套，避免人员聚集。处理完包裹后要及时摘下手套，并用流水洗手或使用手消毒剂。

四是有条件的地方可以请快递员将物品存放在快递柜，取件人出门取快递前佩戴好口罩和手套。处理完包裹后要及时摘下手套，并用流水洗手或使用手消毒剂。

五是快递外包装按照生活垃圾分类要求及时妥善处理。