国家粮储局：出现卖粮难的可能性不大 秋粮收购有望圆满收官

人民网北京4月4日电 （王国菁）4日，国务院联防联控机制就做好疫情期间粮食供给和保障工作情况举行发布会。会上，国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云表示，目前中晚稻旺季收购已经结束，共收购7743万吨，同比持平略增。玉米收购也接近尾声，累计收购8621万吨，农户手中的余粮大约还有一成，后期出现卖粮难的可能性不大，秋粮收购有望圆满收官。

为使农民售粮方便，秦玉云介绍，一是将东北地区粳稻最低收购价政策执行期限延长了一个月，延长到3月底。二是督促指导中储粮集团公司及时增设收购网点，满足农民售粮需要，发挥好政策托底作用。三是指导各地抓好市场化收购，加强为农服务，指导农民做好庭院储粮，防止发生霉粮坏粮事件。

秦玉云表示，夏粮不到两月后就要上市，为及早谋划夏粮收购工作，前期国家粮储局进行了全面调度，从各地反映情况看，目前小麦政策性库存处于历史高位，主产区普遍高装满储，夏粮收购面临一定的仓容压力。

秦玉云介绍，国家粮储局将督促各地严格落实粮食安全省长责任制，督促中储粮集团公司认真落实政策执行主体责任，统筹抓好政策性收购和市场化收购。同时，还将多措并举，加快库存消化，及时腾仓并库，增加储粮设施，积极化解收储仓容矛盾，确保夏粮收购顺利进行。