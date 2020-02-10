中国疾控专家：尚无证据显示新冠病毒通过气溶胶传播

新型冠状病毒是否能通过气溶胶传播？在昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾病预防控制中心传染病预防控制处研究员冯录召表示，目前尚没有证据显示新型冠状病毒通过气溶胶传播。

“目前，新型冠状病毒主要的传播途径还是呼吸道飞沫传播和接触传播，气溶胶和粪-口等传播途径尚待进一步明确。”冯录召表示，“通过流行病学调查显示，病例多可以追踪到与确诊的病例有过近距离密切接触的情况，这符合飞沫传播和接触传播的特征。”

冯录召介绍，气溶胶传播是指飞沫在空气悬浮过程中失去水分而剩下的蛋白质和病原体组成的核，形成飞沫核，可以通过气溶胶的形式飘浮至远处，造成远距离的传播。在某些特殊的条件下，也可能发生气溶胶传播，例如进行临床气管插管等专业医疗操作时。但目前尚没有证据显示新型冠状病毒通过气溶胶传播。

国家卫健委最新印发了《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第五版 修正版）》，其中对病毒传播途径的表述也显示，“气溶胶和消化道等传播途径尚待明确”。（记者 刘欢）