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国家发改委：全国医用口罩产能利用率已达到87%

倡议市民避免口罩过度及不当使用 

2020年02月10日09:26 来源：北京日报

　　在昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，有关部门负责人介绍，截止到2月7日，全国口罩生产企业产能利用率已达73%，其中医用口罩产能利用率已经达到87%。

　　商务部市场运行司副司长王斌表示，目前，全国生活必需品市场供应总体充足，品种丰富，价格基本平稳，个别地区、个别时段、个别品种仍然存在着短暂的缺货现象，比如鲜肉、鲜菜、口罩、消毒液等不一定能够及时供应。下一步将会同有关部门加快畅通蔬菜等农产品储运的外销渠道；重点指导大中城市加大生活物资的调运和补库力度。组织开展国内急需的口罩、防护服、防护眼镜等进口。

　　国家发改委经贸司副司长陈达表示，国家发改委会同有关部门在全面摸清全国口罩生产企业的日产能等底数后，第一时间组织口罩企业恢复生产，同时向口罩企业及其关键原料和设备生产企业派驻协调员，协助企业解决生产过程中面临的用工、资金、原料供应、设备采购等问题，力争早日实现现有产能的满负荷生产。截至2月7日，全国口罩生产企业产能利用率已经达到73%，其中医用口罩产能利用率已经达到87%。同时，大力支持企业扩能改造。积极鼓励多渠道进口，推动相关企业加大采购力度，配合有关部门推出了捐赠进口口罩免征关税等政策，协调有关方面做好外国政府和国际组织捐赠口罩入境以后的转运工作，也支持相关企业使用货运包机的方式将进口口罩运至国内。

　　“在使用口罩方面，我们再次倡议，请大家科学使用、规范使用、合理使用，针对不同的场合及防护的需要做到按需使用、按功能使用，避免过度使用和不当使用，节约口罩资源。”陈达说。（记者 刘欢）

(责编：许晓华、许心怡)


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