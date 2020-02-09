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国家发改委:全力以赴增产扩能 全国医用口罩生产企业产能利用率已达87%

2020年02月09日17:25 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月9日电 （刘卿）9日，国务院联防联控机制就疫情防控中重要生活物资的生产保供情况举行新闻发布会。会上，国家发展改革委经贸司副司长陈达在回答记者提问时说，目前，全国口罩生产企业产能利用率已达73%，其中医用口罩产能利用率已达87%。下一步，口罩生产保障将进一步加强。

陈达表示，疫情发生后，口罩需求激增，按照国务院联防联控机制的部署，国家发改委与有关部门千方百计多管齐下，全力以赴增产扩能，产进并举，并将工作重点放在以下三个方面。

一是迅速组织企业恢复生产。增加口罩产量首要是开足马力生产，在全面摸清全国口罩生产企业底数，准确掌握企业产能、日产量、日调出量后，第一时间组织口罩企业恢复生产，同时，向口罩企业及其关键原料和设备生产企业派驻协调员，协助企业解决生产过程中面临的用工、资金、原料供应、设备采购等问题，力争早日实现现有产能的满负荷生产。

截至2月7日，全国口罩生产企业产能利用率已达73%，其中医用口罩产能利用率已达87%。

二是大力支持企业扩能改造，增加口罩产量，扩大产能。支持一批口罩生产企业实施技术改造，扩大生产，并对扩能项目实施进度及时进行调度，争取新增产能早日达产。

三是积极鼓励多渠道进口，全面梳理口罩进口情况，推动相关企业加大采购力度，配合有关部门推出捐赠进口口罩免征关税等政策，协调有关方面做好外国政府和国际组织捐赠口罩入境后的转运工作，支持相关企业使用货运包机的方式将进口口罩运至国内。

陈达建议，在使用口罩方面，请大家科学、规范、合理使用，针对不同场合及防护需要做到按需使用、按功能使用，避免过度使用和不当使用，节约口罩资源，参考相关部门和专家推出的口罩使用指南。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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