多地援汉医疗队助力武汉“方舱”全速运转

连日来，包括中南大学湘雅三医院国家医疗队在内的新一批医疗工作队抵达武汉，带来了新的医疗设备、物资。武汉“方舱医院”生活医疗设施也有了明显改善。在四面八方支持下，武汉“方舱医院”开始全速运转。

前期，武汉市对新冠肺炎患者按病情实施分流，症状较轻的住进了“方舱医院”。在“方舱”内，他们接受抗病毒药物治疗。

几位住在武汉江汉区“方舱医院”内的患者说，与刚来时比，现在条件有了很大改善，他们会积极治疗，早日回归。武昌洪山体育馆“方舱医院”免费提供盒饭，盒饭里有点心、水果、鸡蛋等，患者说“条件还行”。武昌区每天早上为病患和医护人员提供700余份早餐。为了他们吃上热饭，区里组成专班对送餐流程进行优化。

随着多地医疗队陆续抵达，“方舱医院”的医疗救治水平明显提升。在“方舱”外，医护人员搭起了帐篷，里面是现代化的医疗设备，以及药品，有的还具备接通远程会诊中心。医务人员往返于帐篷和方舱之间，为患者提供专业治疗。

为防止医护人员感染，国家紧急医学救援队（广东）援鄂医疗队牵头实施了“感控观察员”制度，在病区外通过监控实时指导，确保进出人员防护用品穿戴到位。