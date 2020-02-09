北京援武汉医疗队迎2例出院患者

昨天是北京医疗队援助武汉的第12天，截至早上8点，已累计收治患者162例，2名患者顺利出院。两地就“新冠”诊治的交流也将更加容易。昨日，北京朝阳医院专家与武汉协和医院西院进行了5G远程会诊。

记者从北京医疗队了解到，截至2020年2月8日8时，北京医疗队三个病区共累计收治患者162例。目前，已有两名患者出院。

2月7日下午，30多岁的夏女士出院。夏女士属于临床诊断病例，在北京医疗队病区内经过多日的治疗护理治愈。八九天前，夏女士突然发烧、咳嗽、头疼，浑身没力，被家人送到医院后，诊断具有CT肺炎影像学特征，后转到协和医院西院治疗。入院后，两次核酸检测为阴性，根据第五版《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》，具有肺炎影像学特征者，属临床诊断病例。

昨日下午，汪先生也康复出院。1月21日，汪先生出现低烧症状，之后于31日作为疑似病例转入武汉协和医院西院。经过治疗，汪先生体温、血氧饱和度正常，两次核酸检测为阴性，无明显症状，得以出院。

昨日，在武汉协和医院西院的一间医生工作室内，医疗队队员还通过网络视频与北京“老家”进行了连线。之后，北京朝阳医院的专家与武汉协和医院西院当地医生开展了线上会诊，就患者出院标准等问题进行讨论。

朝阳医院唐子人

“新冠”一定会过去

唐子人是北京朝阳医院急诊科主任医师，也是10层病区领队，曾在“非典”时期参与一线救治工作。他认为，对病毒的研究和防控相比17年前已有巨大进步，疫情必将得到控制。

增开一个病区，迅速被填满

新京报：来到武汉已经12天了，从一线看到的情况怎么样？

唐子人：来之前主要是通过新闻来了解和评估这次疾病，当时的感觉是“新冠”的传播速度非常快，死亡率一开始和SARS持平，后来不断增高，可以说是比较凶猛的。

来武汉之后，我们所支援的医院接诊的定位也有所变化，朝阳的团队主要负责三个病区其中之一，一开始收治疑似病人，后来确定全院收治重症、危重症，病人的结构发生了变化，见证了轻症和重症的区别。现在看，重症的确集中在高龄、有既往基础疾病者，而SARS多以年轻人为主；发病人数“新冠”超过了SARS，增开一个病区，迅速被填满。

新京报：在应对方面有哪些区别？

唐子人：这次的指挥比SARS要成熟得多。现在关键的任务，集中兵力打歼灭战、降低死亡率，这种政策制定后，方向就很明确。重病人我们不怕，平时接触得很多，集中收治，早收、早治、提高针对性，是降低死亡率的关键。

新京报：收治患者病情从轻到重，应对上会带来哪些挑战？

唐子人：我们入驻的医院过去是综合医院，已经竭尽全力去调配相关的设备，但还需要一个过程，在没有ICU的情况下，病人病情发生了变化，治疗会比较费力，当地医院还缺乏“武器”，也就是专业的重病急救设备。

努力去安抚焦虑、无奈的患者

新京报：病房里的情形怎么样？

唐子人：无助、无奈的情绪比较重。有些是焦虑，这是人的应激反应，不那么可怕；有些人已经无奈，很淡漠，这是更大的悲伤，我们要努力去安抚他们。

新京报：你印象最深的是什么？

唐子人：群体性发病，夫妻、母女，甚至全家感染，全部都住院，给人冲击很大。

新京报：这种现象一般发生在什么时候？

唐子人：平时是看不到的，只在SARS和这次见过。17年前我接诊过一个“非典”患者，三十多岁的司机，工作时被感染，然后感染了家里11口人，最后去世了7人。

我们现在见到有些家人在一起住院，有些在不同的医院住院，这种群体性发病不光影响个人，对整个家庭冲击很大，带来很强烈的心理压力。

新京报：碰上这样的情况怎么安排？

唐子人：我们会考虑患者具体病情，如果病情较重，会将他们分在不同的病房，否则眼睁睁看到亲人病情加重甚至去世，对另一个人是巨大的心理伤害，我们会汇报彼此的情况，但不会让他们见面。如果是轻症，可以放在一起，发挥亲情的抚慰作用。

从新兵到老将 要扛起全队的责任

新京报：这次为什么报名？

唐子人：疫情从发生到蔓延速度很快，一开始不知道会不会派医疗队，提前给医院打了招呼。我觉得这是医生的职责和担当吧，总要有人去。我今年五十了，自认为还可以上一线，家里人是有些担心，但也支持。

新京报：和你之前上“非典”相比，这次要面对哪些变化？

唐子人：“非典”的时候我是兵，可以义无反顾地向前冲，做好自己就行。现在我是领队，要保证每个人的安全。朝阳医院来了14个人，年轻医护居多，其中还有90后，我要关心每个人的心理状态。

新京报：医护人员的心理状态怎样？

唐子人：恐惧一定有，这是人之常情。日常医疗医生专心治病救人，不用考虑自己的安危，现在是新的传染性疾病，我们对它的了解还在持续中，救人的同时，医生可能会感染，并肩作战的同时也可能倒下。其次，上战场是有心理曲线的，听说要去前线的时候、刚刚到达战场的时候，肾上腺素分泌，情绪高昂，但这种激情不会一直持续，随着压力增加，会有情绪回落，一定要了解和正确处理这些问题。

新京报：怎么去调解大家的情绪？

唐子人：可以出去的时候，我给大家买一些甜食，摄入糖分能带来愉悦；带他们做点游戏，锻炼身体，把大家凝聚在一起。个体的力量很薄弱，但融入集体，就能消解恐惧。我跟他们说，有任何事情随时沟通交流，不满意的地方一定要说出来。这次我们来了12家医院、多个科室，到了当地，也要和武汉的同仁拧成一股绳，会有一个磨合的时间，沟通非常重要。

新京报：你现在对“新冠”是怎么看的？

唐子人：相比17年前，我们对新疾病的研究和管理有了质的提升，现在很快就测出了基因序列，制定了管控措施，虽然不能指望一个神药出现疫情就完全破除了，不过全国上下都在努力，我相信最终一定有办法打赢这场战争。之后，我觉得人们要增强对自然的敬畏之心。

2月8日 武汉 阴

今天是元宵节，晚上要开新病房了

【日志记录人】

王军红 国家医疗队队员、北医三院急诊科医生

今天是元宵节，来武汉的第14天。昨天北医三院第3批队员跟我们前两批队员顺利汇合。

昨天，下夜班后我们搬到了离医院24公里的酒店。虽然通勤远了很多，但想到能和自己的兄弟姐妹们在一起，心里还是说不出的高兴、激动。

任务紧，时间短，第三批队员有些人还没有来得及跟家人告别就背上行囊、拉着行李箱赶赴这场没有硝烟的战役。急诊科的田慈，没有跟着第二批一起来，一度非常伤心，当昨天下午通知能够援鄂时，她高兴得跳了起来，自己的满腔热血终于可以挥洒了。她说，等我女儿长大了以后，一定能为她这个勇敢的妈妈而骄傲。还有付源伟医生，他的爱人也是急诊科医生，两个人都报名了，他们的女儿才7个月。他说：“作为湖北人，时隔11年，重返江城，我曾经学习和生活的地方。这曾经是个充满生机的城市，有很多美好的回忆，一定要为春暖花开的武汉做些事情，we are 伐木累。”还有消化科的陆浩平医生，他说：“昨天下午收到紧急召集，今天一早就以北医三院第三批援鄂医疗队成员的身份，作别北京的寒风冷雪，迎向武汉的流云行雨，大家携手同行，即是征程千万里也无可畏惧。”

今年的元宵节有些特别，小汤圆在碗里显得格外欢快。今天晚上又要开新病房了，新队员和老队员合作，新来的小伙伴都在积极准备。一江春水向东流，希望疫情尽快好转。