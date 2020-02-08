新冠肺炎治疗显成效 多措并举提高治愈率

2月7日国务院联防联控机制发布会现场 李彤 摄

人民网北京2月8日电（董童 欧阳易佳）“就武汉数据显示，出院的病人中有部分患者为重型和危重症型患者，根据小样本数据，6%为重患，不到1%为危重患，说明重型病例和危重症型病例通过合理、积极的治疗是可以治愈出院的，这很大的提振了我们的信心。”在7日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中华医学会感染病学分会主任委员王贵强回答人民网记者提问时表示。

“7日上午，北京大学第一医院的80人支援团队中，主要成员为ICU护士。在目前驰援武汉的专家团队中，都是整建制承包ICU病区，同时配备了足够量的ICU护士。”在王贵强看来，一系列的举措会在大大降低危重症病例病死率的同时，提升治愈率。

病死率较疫情初期略有下降

此前，在2月4日召开的新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉曾就新冠肺炎病死率率问题公开指出，目前统计到的确诊病例病死率，分母是能够确诊的病例。以国家卫生健康委公布的2月7日数据为例，累计报告确诊病例34546例，累计治愈出院2050例和累计死亡病例722例，那么7日的病死率约为2.1%。

焦雅辉表示：“截止到2月3日晚24时，全国新型冠状病毒感染的肺炎累计确诊病例数是20438人，累计死亡是425人。根据这个数字推算，全国的病死率，也就是确诊病例的病死率是2.1%。”她还指出，湖北省确诊病例病死率是3.1%，武汉市的病死率是4.9%，均高于全国水平。

“如果除掉湖北省外，其他省份病死率是0.16%。所以从数字中可看出，主要的死亡患者还是集中在湖北，对于全国其他省份，虽然病例数也不少，但是病死率其实相当低。”焦雅辉表示，从对此次疫情目前死亡病例的分析情况看，经测算，全国的病死率基本是稳定的，现在是2.1%，疫情初期时是2.3%，可以说略有下降。而且，此次新型冠状病毒肺炎病例绝大多数还是轻型，所以不必产生恐慌。

此外，焦雅辉特别指出：“经对死亡病例进行分析，80%以上都是60岁以上的老年人，75%以上是有一种或一种以上基础疾病，这些基础疾病包括心脑血管疾病、糖尿病和肿瘤。”她表示，对于高龄且有基础疾病的老年人只要感染肺炎，在临床上讲都是一种高危因素，病死率本身也很高，并不是因为感染新型冠状病毒肺炎病死率才高。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示：“在降低病死率方面，我们进一步加强重症患者的管理。集中患者、专家、资源和救治，把重症病人集中到综合实力最强的医疗机构。同时组成国家级的专家组，高级别专家组由钟南山院士团队担纲，加强对重症患者医疗救治的指导。同时，动态监测了解湖北和武汉的资源缺口，不断加强调度，提供援助。”

多项措施救治重症病例

众所周知，新型冠状病毒感染疫情的防控工作，直接关系人民群众的生命安全和身体健康，党中央、国务院已作出一系列决策部署。对此，焦雅辉表示，新型冠状病毒肺炎疫情发生后，针对重症病例救治，尤其是湖北武汉重症病例不断增加的形势，国家卫健委集中各方资源，尽最大努力提高收治率和治愈率，降低感染率和病死率，开展了六项具体工作。

“针对湖北省重症病例较多的情况，国家卫生健康委印发了《新型冠状病毒感染的肺炎重症患者集中收治方案》，要求湖北坚决贯彻‘四集中’原则，立即增加重症病例定点医院的数量，加强重症患者救治力量配备，尽最大努力提高重症救治成功率，降低病死率。” 焦雅辉介绍。

“针对武汉市重症病例较多且较分散的情况，国家卫生健康委印发了《关于进一步做好武汉市新型冠状病毒感染的肺炎重症危重症患者集中救治管理工作的意见》和《关于进一步做好武汉市新型冠状病毒感染的肺炎重症危重症患者集中救治管理后勤保障工作的意见》，指导武汉市将重症、为重症患者向新开的重症定点医院转运集中。”焦雅辉表示。

“此外，还开设了新的重症患者集中收治定点医院，从全国调集医疗资源支援武汉重症患者医疗救治工作，建立院士团队巡查制度和统筹做好全国重症患者救治工作，派出国家级的专家指导相关省份的重症患者救治工作。”焦雅辉指出。

围绕四方面提高收治率与治愈率

当前，疫情防控工作处于关键时期。据了解，国家卫生健康委通过查弱项、找差距、补短板，对救治和防控工作进行了全面细致地再部署、再要求，努力提高收治率和治愈率，降低感染率和病死率，切实保障人民群众的生命安全和身体健康。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示：“在围绕降低感染率方面，我们主要加强疫情监测，落实各项防控措施，严格隔离疑似患者和密切接触者，同步提升社区医疗卫生机构的健康促进和接诊能力，进一步推动优化检验检测手段，加速从发现病人到疑似和确诊病例全过程的判定。”

郭燕红还提出：“在围绕提高收治率方面，主要坚持早发现、早报告、早诊断、早隔离原则，加强预检分诊和发热门诊的管理，提高早期识别和鉴别的能力。按照分散接诊、迅速转运、集中收治的原则，将疑似病人和确诊病人转运到定点的医疗机构进行救治，加强医疗保障，提高收治的能力。”

“在围绕提高治愈率方面，不断优化技术方案。目前诊疗方案已修订到第五版，及时将临床中一些行之有效的方法和经验纳入到诊疗方案中，同时充分发挥中医药优势，加快实施药物新方法的临床应用。”郭艳红指出，为提高治愈率，国家卫生健康委调集全国医疗资源，加强患者救治。

已发现一些有效抗病毒治疗方式

郭燕红表示：“从1月30日后，治愈出院患者增幅就在不断加大。同时，我们不久前专门组织专家对500多个出院患者病例和诊疗情况进行总结分析发现，在治愈出院的病人中，既有轻症也有重症。有的重症在病情变化中还较复杂，但也得以治愈出院。”

她解释说：“这500多例治愈出院的患者，平均住院时间为10天左右。通过总结，在治疗方法中发现了一些抗病毒治疗方式，包括对症治疗和支持疗法，特别是中医药的使用，都有很好效果。我们会通过积极总结，将这些经验不断纳入诊疗方案，指导临床救治工作，从而大大提升治愈率。”

郭燕红还强调，现在疫情防控进入关键期，还有一些困难需要大家共同努力。“在湖北武汉，主要是病人的不断增加与现有医疗资源之间的矛盾，还出现了老百姓看病过程中遇到困难的问题。在全国面上，还要强化疾病的早期发现，按‘四早’要求及时将感染控制在极小范围内。”在她看来，新冠肺炎是一个新型疾病，目前对该疾病的认识、发病规律及治疗手段都在不断深化，国家卫生健康委将继续按照“四早”要求和“四集中”原则，及时发现病人，加强患者救治，提高收治率和治愈率。