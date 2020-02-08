中民投旗下各医院积极行动 奋战医疗一线

据了解，自新冠肺炎疫情爆发以来，中民嘉业旗下各医院积极行动，主动请战前往疫区，奋战在医疗第一线。2月4日，中煤矿建总医院的三位医护人员，已作为安徽省第二、三批医疗队的成员奔赴武汉。广州复大肿瘤医院的几位医护人员，也已做好准备，随时跟随广东省医疗队出征。

此外，洋河人民医院和什邡第二医院在第一时间成为当地发热门诊定点处置医院。春节期间，两所医院的医疗、药剂、职能部门、后勤人员就已回到岗位，坚守一线。

在疫情爆发后，中煤矿建总医院、广州复大肿瘤医院在接到当地卫健委下发紧急通知后，第一时间安排部署，组织援鄂医疗队伍。

出征 目的地湖北

2月4日，中煤矿建总医院接到宿州市卫健委紧急通知，需临时抽调1名护士，加入安徽省第二、三批医疗队，前往湖北抗疫第一线。全院上下纷纷请战，最终心血管内科护士李闪被选中前往支援。李闪在不到三小时的准备时间内，快速收拾行囊、准备防护物品和救护资料等，仅在家里的微信群内发了一条道别信息，就赶到了医院听候指令。

在安徽省第二、三批医疗队中，同样来自中煤矿建总医院的还有呼吸内科副主任万春艳、重症医学科护师朱银宝。在疫情爆发之初，她们就已经做了随时支援前线的准备，1月28日接到调令后，她们就已经进入作战状态。

与此同时，中煤矿建总医院还紧急抽调7名医护人员进驻宿州市二院与市三院，开展隔离病人收治工作。

1月29日，广州复大肿瘤医院党委向全院护理人员发出《关于自愿报名参加广东省医疗队驰援武汉通知》。

短短几个小时内，99名医务工作人员写下了请战书，要求加入抗击新型冠状病毒感染的肺炎一线防治工作。

最终，医院选派党员李书英任组长，吴梦婷、杨召琴三名护士组织援鄂护理小组，上报广东省卫健委，随时待命准备出征。

坚守 战斗于一线

作为地区内的重点医院，位于江苏的洋河人民医院、位于四川的什邡第二医院在第一时间成为当地发热门诊定点处置医院。两所医院立刻成立了医院的防控救治工作领导小组，由院长亲自挂帅，并组建院内专家诊治小组、疫情防控与报告小组、后勤物资保障小组、宣传和舆情小组。

两所医院的医疗、药剂、职能部门、后勤人员也全部取消了休假，回到岗位，坚守一线，共同备战。

许多医护人员在除夕之前便已奋斗在疫情一线，有的家距离医院仅有不到五公里的路程，但整个春节都没有与老人、孩子一起吃上一顿饭。

中民嘉业旗下其他专科性比较强的医院，虽然没有发热门诊，但是作为诊疗机构，也积极进行疫情防控。

为确保已有病人不感染，为了防止输入性病例的发生，各医院因地制宜，实行封闭管理，在门口设置行政值班，对来院人员进行体温监测和流行病学调查做到有效的院感控制，确保不发生新冠肺炎疫情。

疫情期间，奋斗在抗疫一线的医护人员也感受到了来自全社会的温暖。各医院收到了社会各界组织和爱心人士捐赠的包括医用护目镜、口罩、手套等疫情防护物资，也有鲜花、蛋糕等其他物资。泰康养老保险还为洋河人民医院每位职工免费提供了为期一年价值20万元的新型冠状病毒肺炎保险保障。