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专家：一次性口罩重复使用要分情况 但不宜用酒精或消毒剂消毒

2020年02月08日17:14 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月8日电（记者孙博洋） 8日，国务院联防联控机制就介绍疫情防控中维护市场秩序等相关情况召开新闻发布会。中国疾病预防控制中心研究员冯录召就网友关心的问题进行了解答。

关于网友提出的一次性口罩用完，能不能用医用酒精喷洒进行消毒再重复使用的问题，冯录召回应表示，普通居民在风险比较小的地方使用一次性口罩，在保障口罩清洁、结构完整，尤其是内层不受污染的情况下是可以重复使用的，每次使用之后都应该放在房间比较洁净、干燥通风的地方。而喷洒消毒剂，包括医用酒精，会使防护效率降低，所以不宜采用酒精喷洒的方式去给口罩消毒。

冯录召同时表示，口罩的重复使用，需要强调的是，还是要分具体的情况，如果是独处，比如在家里没有跟外人接触，可以不戴口罩，包括在私家车上，或者单独在户外、在小区里溜弯，在行人稀少的公园里散步，这些都不必要戴口罩。

但是出入人员密集的公共场所，乘坐交通工具，包括商场，乘坐电梯，包括会议室，去普通医疗机构（除了发热门诊）的患者，可以佩戴普通医用口罩，就是我们所说的一次性医用口罩。这种情况下回家后将口罩置于洁净、干燥、通风的地方还可以重复使用。

对于密集场所的工作人员，包括从事和疫情相关的行业人员、行政管理人员、警察、保安、快递人员等等，建议佩戴医用外科口罩，可以根据实际情况适当延长口罩的使用时长和更换频率，一般来说，如果口罩没有明显的脏污变形，可以不必每四小时一换，但是如果出现了脏污、变形、损坏、有异味时，需要及时更换。

(责编：刘卿、李栋)


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