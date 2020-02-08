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专家：经过正确的消毒防护 医务人员离开医院不会携带病毒

2020年02月08日17:12 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月8日电（记者孙博洋） 8日，国务院联防联控机制就介绍疫情防控中维护市场秩序等相关情况召开新闻发布会。中国疾病预防控制中心研究员冯录召就网友关心的问题进行了解答。

针对有网友提出的“担心医护人员在定点医院诊疗护理了新型冠状病毒肺炎病人，乘坐交通工具或者回家时会不会把病毒带出来”的问题，冯录召回应表示，这是大家的疑问，更是医护人员家属的担心，担心他们的身体健康，从科学的角度来讲，医护人员，即使是在隔离病房接触患者，都会按照严格的要求，经过科学防护才进入病房开展工作，经过正确的消毒防护措施和院感防护手段，医务人员在离开病房和医院时都是不会携带病毒的，请大家放心。

冯录召表示，医务人员作为抗击疫情日夜奋战在一线最直接的战士，我们希望每一位医护人员都能被尊重、被善待。

(责编：刘卿、李栋)


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