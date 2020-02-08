国家卫健委：全国累计确诊病例数连续4天超过疑似病例数
人民网北京2月8日电（王国菁）8日下午，国务院联防联控机制就疫情防控中维护市场秩序举行新闻发布会，会上国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立首先通报了疫情情况。
宋树立指出，2月7日0—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例3399例，其中湖北2841例；新增重症病例1280例，其中湖北1193例；新增死亡病例86例，其中湖北81例，黑龙江2例，北京、河南、甘肃各1例；新增疑似病例4214例，其中湖北2073例。
宋树立明确，当日新增治愈出院510例（湖北298例），解除医学观察的密切接触者26702人。截至2月7日24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团累计报告，现有确诊病例31774例，其中重症病例6101例。累计治愈出院2050例，累计死亡722例，累计报告确诊病例34546例，现有疑似病例27657例。累计追踪到密切接触者345498人，尚在医学观察的密切接触者189660人。
累计收到港澳台地区通报确诊病例52例：香港特别行政区26例，澳门特别行政区10例，台湾地区16例。全国累计报告确诊病例数连续4天超过现有疑似病例数，差距持续增大，提示疑似病例甄别步伐加快，这有利于疑似病例和确诊病例分别得到科学规范处置。
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