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国家卫健委发布最新版防控方案

最大限度发现潜在传染源

2020年02月08日11:40 来源：北京日报

在昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华解读最新公布的《新型冠状病毒肺炎防控方案（第四版）》，新版方案调整疑似病例的流行病学史描述和判定原则，以最大限度发现潜在传染源。

贺青华透露，和前一版相比，新版方案从更有效地发现传染源、切断传播途径、保护易感人群方面，统筹考虑基层实际工作需要，做出了调整。比如，基于目前对新型冠状病毒的科学研究，在总体方案中增加了新型冠状病毒病原学和流行病学特征的阐述。“这既便于基层防控人员掌握其传播的特点，又便于采取科学有效的措施和自我防护的手段。”

新版方案还调整了疑似病例的流行病学史描述和判定原则，进一步提高了疑似病例监测的敏感性，可以最大限度地发现潜在传染源。

贺青华表示，新版方案还加强了潜在传染源的管理措施，要求有条件的地区对密切接触者采取集中医学观察，强调了无症状的感染者原则上应当采取集中隔离医学观察。切实减少聚集性病例发生的可能。（记者 刘欢）

(责编：李轶群、许晓华)


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