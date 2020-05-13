国家卫健委：吉林舒兰传染源还在调查中 结果会及时向社会公布

人民网北京5月13日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情常态化防控工作情况举行发布会，会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，我国疫情防控工作从应急状态进入常态化，但仍是当前工作的重中之重。

就近几日吉林舒兰出现本土确诊病例的进展情况，贺青华表示，吉林舒兰的传染源调查目前还在进行中，有了结果以后会及时向社会公布。

贺青华说，当前，国内疫情防控形势总体平稳可控，向好态势进一步巩固，但防控工作仍有新的挑战。首先，各地复工复产、复业复市、复学复课全面推进，人员流动性、聚集性更加频繁，增加了疫情传播风险；其次，境外疫情持续蔓延，外防输入压力大；最后，新冠病毒肺炎是一种新发传染病，我们对疾病的认识还在不断深化。

“针对黑龙江、吉林、湖北等地发生的局部疫情，国务院联防联控机制和国家卫健委近期先后向重点地区派出联络组、督导组，督促指导各地对本地的防控措施和落实情况进行检查。”贺青华说，针对暴露出的医院感染控制、社区防控、人员防护松懈等问题尽快补齐短板、堵塞漏洞。

贺青华表示，我国疫情防控工作从应急状态进入常态化，并不意味着我们防控措施可以松一松、歇一歇，疫情防控工作仍然是当前工作的重中之重，是推进社会秩序全面恢复的前提条件。

做好应对疫情变化的思想准备和工作准备需要做到两个方面：

一是要按照常态化防控工作指导意见要求“5方面20条”，督促各地抓紧抓实抓细常态化各项措施落实。一旦发生疫情，立即开展流行病学调查，全面提升专业机构检测检验能力，迅速查明传染源，判定、追踪密切接触者，科学划定防控区域至最小单元，有效阻断传播链，做到及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，针对散发病例和局部疫情坚决做到“发现一起扑灭一起”，防范疫情反弹，把疫情消除在萌芽中。

二是坚持预防为主，创新爱国卫生运动方式，强化常态化防控意识，前往人员聚集场所、参加人员聚集活动要做好个人防护，养成良好卫生习惯和文明健康生活方式。一旦某个区域出现病例或者聚集性疫情，所涉及社区、场所、单位和个人都应积极配合专业人员做好流行病学调查，提供详实、真实的有关信息，为防控工作做出贡献。