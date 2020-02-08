16省份“一省包一市”支援湖北

截至2月6日24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例31161例，累计治愈出院1540例，现有确诊病例28985例（其中重症病例4821例），累计死亡病例636例，现有疑似病例26359例。累计追踪到密切接触者314028人，尚在医学观察的密切接触者186045人。

累计收到港澳台地区通报确诊病例50例：香港特别行政区24例（死亡1例），澳门特别行政区10例（治愈出院1例），台湾地区16例（治愈出院1例）。

2月7日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立介绍全国新增报告确诊病例数连续2天明显下降，提示前期疫情防控措施效果进一步显现。

武汉ICU护士数量不足问题有没有缓解？

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红在发布会上介绍，国家卫健委对湖北省和武汉市进一步加大了支持的力度，派遣医疗力量。目前在湖北武汉，包括其他地市，派出的医护人员已经上万人，涵盖了重症、呼吸以及医院感染管理等各个专业。

有记者提问武汉ICU护士数量不足问题有没有缓解，能不能满足重症病例的救治？

郭燕红介绍，基于这样一个问题，国家卫生健康委对武汉的援驰力度在不断加大，总的医护人员驰援力量已达11000多人，其中有3000多名医护人员是重症专业的医生和护士，同时还有全国最强的、水平最高的重症救治的专家团队。

她说，在增强重症力量的过程中，特别注重增派ICU的护士，包括第一批是600人，现在在湖北和武汉工作的ICU护士已经有2000多人，2月7日还要派出十几支队伍，也是ICU的医护力量。

“我们现在建立了16个省支援武汉以外地市的一一对口支援关系，以一省包一市的方式，全力支持湖北省加强病人的救治工作。”郭燕红说道。

方舱医院是否会造成交叉感染？

方舱医院也值得关注。郭燕红介绍，建立和实施方舱医院，就是要最大限度地扩充收治患者的容量，避免一些确诊的患者在家庭或者在社会上造成对其他人员的感染。方舱医院的做法是用最快的速度来有效扩充容量，提高患者的收治率。

她说，方舱医院收治的都是轻型的患者，对于轻型患者的医疗工作，也做了非常大的努力，抽调了全国以及当地一共2000多名医务人员，能够为患者提供治疗和护理。同时，还调集了移动P3实验室，能够让患者快速通过PCR检测以后入住方舱医院。

就大家非常关心的方舱医院感染问题，郭燕红解释说，方舱医院都是确诊的病人，同时在诊疗过程中还需要排除流感等其他的呼吸系统的疾病，所以不会造成患者之间的交叉感染。

是否存在母婴垂直感染传播的可能性?

发布会上，有记者提问新型冠状病毒是否存在母婴垂直感染传播的途径？

北大第一医院感染疾病科主任王贵强说，新生儿感染冠状病毒，客观来说，目前这个数据还不充分。

他说，分娩过程中产妇的分泌物等会和新生儿有接触，这种接触传播可能性更大。

从目前来看，冠状病毒主要存在于呼吸道，个别在肠道中可以查到核酸。血液中核酸检测的阳性率并不高，如果是母婴传播，通过胎盘屏障这种母婴传播，血中病毒要很高才可能造成垂直传播。

“现在我们还没有定论，初步判断新生儿接触感染的可能性更大，这部分还需要进一步的研究。”王贵强说道。

文/记者 刘艺龙 孟亚旭