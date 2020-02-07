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出门必须戴手套？15秒就能感染病毒？权威专家答疑

2020年02月07日17:31 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月7日电 （许晓华）春节假期结束，很多人都恢复了正常工作，那么，出门是不是必须要戴手套？ 在任何场合都需要戴着口罩吗？7日下午，在国务院联防联控机制就进一步做好重点地区疫情防控工作、提高收治率治愈率和降低感染率病死率等相关情况介绍的发布会上，中国疾控中心流行病学首席专家、研究员吴尊友对大家关心的问题进行了回答。

问题一：出门是不是必须要戴手套？

这个问题的关键是手卫生的问题，如果戴手套就可以减少手的污染，棉纱手套、布手套都可以起到这种作用，没有必要戴医用乳胶手套。

洗手是非常重要的卫生问题。无论是否戴手套，都要坚持洗手，这样才能够减少由于手污染造成的接触传播。

问题二：过安检时会不会造成病毒传播？

在安检过程中，人脸识别需要短时间取下口罩，在这么短的时间取下口罩一般不会造成传播。

在这个过程中，要注意和别人保持一定的距离，安检场所也设置了一定的安全距离线，安检结束后很快戴上口罩，一般不会造成传播。

问题三：15秒就能感染病毒，是真的吗？

是否会感染，关键在于你和病人的距离，以及你是否采取了防护措施。

新型冠状病毒肺炎主要通过飞沫传播，呼吸、讲话、咳嗽、打喷嚏都能产生飞沫。呼吸传播的少，距离短；讲话会多一些，远一些；咳嗽又会远一些；打喷嚏会更远一些。所以，如果病人在讲话、咳嗽、打喷嚏的时候，近距离和他接触，又没有采取防护措施，是容易发生感染的。

提醒：在疫情没有控制以前，去人员集中的地方一定要戴好口罩、做好防护。

问题四：是不是在任何场合都需要戴着口罩？

如果一个人在家，或者家里的人从来也没有外出过，在家里没有必要戴口罩。

在社区里面，如果这个社区没有新型冠状病毒肺炎的流行，室外也没有必要戴口罩。

到人员集中的地方去，比如坐地铁，乘公交，这些场所需要戴口罩。 

(责编：欧阳易佳、李栋)


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