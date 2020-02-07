北京协和医院第二批援鄂抗疫国家医疗队出征

2月7日，北京协和医院第二批援鄂抗疫国家医疗队142名队员驰援武汉。协和医院院长赵玉沛带领院领导班子和相关科处室负责人一行前往机场送行。

据了解，第二批医疗队由协和医院党委书记张抒扬书记担任领队，护理部吴欣娟主任、感染内科李太生主任担任队长，精挑细选的队伍中包括30名医生、106名护士、6名管理及科研人员。其中有73名党员，绝大多数队员经历过重症医学及相关专业的轮转培训，是一支实力强劲、专业齐全、医护配合默契的精锐之师。

北京协和医院第二批援鄂抗疫国家医疗队在外科楼前合影

7日上午，在协和医院外科楼一层举办了简短的欢送仪式。即将出征的医疗队员组成方阵，精神抖擞。“协和人是一支能打胜仗的队伍，大家一定会用实力展示什么是协和人。勇士出征，平安归来。” 赵玉沛表示，“协和第二批援鄂抗疫国家医疗队到达武汉后，将与韩丁副院长领队的第一批医疗队会师，独立承担重症病房的救治任务。医院即将开展全院全员重症医学相关培训，培养更多的后备梯队随时增援前线。”

赵玉沛院长为医疗队加油鼓劲

作为领队的张抒扬代表全体医疗队员郑重表态：“我们将牢记嘱托，不辱使命，坚决贯彻落实党中央国务院的决策部署，坚决完成组织交给的光荣任务，展示协和人的力量和风貌，履行作为医疗国家队应有的责任和担当。我们一定勇往直前，胜利凯旋！”队长代表吴欣娟主任和队员代表吴东副教授分别发言，表示一定不负嘱托，做到“抗疫情、零感染、平安归”。

张抒扬书记代表全体医疗队员讲话

医疗队队长、感染内科主任李太生教授是2003年抗击SARS的重要专家，也是协和版新型冠状病毒肺炎诊疗建议方案的主要执笔人。他说：“我此行有两个目标希望达成，一是医疗队零感染，二是协和重症病房病死率最低”。消化内科党支部书记吴东副教授表示：“我有内科ICU轮转经历，而且新型冠状病毒感染有明显的胃肠道症状，作为消化内科医生，能够奔赴前线是我的心愿。”

南丁格尔奖获得者、护理部主任、党支部书记吴欣娟教授得知新病房收治的病人病情很重，医护人员十分辛苦时，掉下了焦急的眼泪。她表示，此行的目标是“抓好重症病房的管理和防护，让家人放心”。有着丰富的重症监护经验肿瘤内科护士长郑莹说：“我是党员、护士长，经历过SARS，就应该我去。这次疫情和17年前相比，国家的各项措施力度都是空前的，相信一定能很快见到曙光。”

据悉，为确保全体医疗队员“零感染”，多日前护理部就对可能派出人员进行了多次防护培训，为他们援鄂抗疫奠定了坚实的基础。