专家回应人民网提问：出院患者中6%是重患 不到1%是危重患

人民网北京2月7日电 （李轶群）7日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍进一步做好重点地区疫情防控工作、提高收治率治愈率和降低感染率病死率等相关情况。在回答人民网记者提出的问题时，中华医学会感染病学分会主任委员，北大第一医院感染疾病科主任王贵强介绍，根据小样本数据，出院患者中6%是重患，不到1%是危重患。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，截止到2月6日，已经累计出院1540名治愈患者。从1月30日以后，治愈出院患者增幅在不断加大。同时，也特别关注治愈出院病人病例的总结，前不久专门组织专家对500多个出院患者的病例和诊疗情况进行了总结分析。在治愈出院的病人当中，既有轻症也有重症，而且有的重症在病情变化当中比较复杂，也得以治愈出院。

郭燕红指出，据湖南媒体报道，一位83岁的老人经过治愈出院，这是一个很积极的消息。日前研究的500多例治愈出院患者，平均住院时间是10天左右，在对治疗方法总结中，发现一些抗病毒的治疗方式，包括对症治疗和支持疗法，特别是中医药的使用，都有很好的效果。我们将积极总结这些经验，不断纳入到诊疗方案当中，来指导临床的救治工作，大大提升治愈率。

针对大家很关注出院的病人中有多少重症，有多少危重症问题，王贵强表示，就武汉数据显示，确实有一部分是重型和危重症型患者，根据小样本数据，6%是重患，不到1%是危重患，这提示重型病例和危重症型病例通过合理的积极治疗是可以治愈出院的，这给治疗提振了很大的信心。

王贵强介绍，现在有专家团队驰援武汉，尤其是ICU病区都是整建制承包，同时也配备了足够量的ICU护士。今天上午北大一院有一个80人的团队，主要是ICU的医疗团队去支援，相信这会大大降低危重症病例的病死率，提升治愈率。