国家卫健委回应新冠肺炎诊疗方案第四版有哪些变化

人民网北京2月7日电 （许晓华）7日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍进一步做好重点地区疫情防控工作、提高收治率治愈率和降低感染率病死率等相关情况。国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华在回答记者提问时表示，《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》在基于前三版的基础上，从更有效地发现传染源、切断传播途径、保护易感人群方面，统筹考虑基层实际工作需要，具体有四方面的调整。

一、 增加了新型冠状病毒病原和流行病学特征的阐述，既便于基层防控人员掌握其传播的特点，又便于采取科学有效的措施和自我防护的手段。

二、 提高了传染源发现的敏感性，调整了疑似病例的流行病学史描述和判定原则，发现传染源的可能性和敏感性就高了，可以最大限度地发现潜在的传染源。

三、 加强了潜在传染源的管理措施，切实减少聚集性病例发生的可能，要求有条件的地区对密切接触者采取集中医学观察，强调了无症状的感染者原则上应当采取集中隔离医学观察。

四、 减轻了基层对疑似病例报告的工作压力。

贺青华表示，国家卫生健康委将继续在科学研判疫情的基础上不断完善防控方案。