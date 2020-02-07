国家卫健委：千方百计保障医疗服务供给 派出医护人员上万人

人民网北京2月7日电 （记者许心怡）2月7日，国务院联防联控机制就进一步做好重点地区疫情防控工作、提高收治率治愈率和降低感染率病死率等相关情况举行发布会。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红就进一步强化责任落实，做好救治防控工作进行了介绍。

郭燕红表示，当前疫情防控工作正处于关键时期，为了强化责任落实，将各项工作抓实抓细，卫健委查弱项、找差距、补短板，对下一步的救治和防控工作进行全面细致地再部署、再要求，努力提高收治率和治愈率，降低感染率和病死率，切实保障人民群众的生命安全和身体健康。

郭燕红强调了工作的四大要点：一是着重强调“四早”，早发现、早报告、早隔离、早治疗，及时发现和隔离病毒的感染者，将防控关口前移，加快社区的网格化管理，同时进一步提高检测的能力，优化诊疗流程，缩短确诊时间，有效地阻断疫情的扩散蔓延，降低感染率。

二是千方百计保障医疗服务的供给。对湖北省和武汉市进一步加大了支持的力度，派遣医疗力量，目前在湖北武汉，包括其他地市，已派出医护人员上万人，涵盖了重症、呼吸以及医院感染管理等各个专业。同时，加强医疗救治，按照全国一盘棋的原则，科学调配资源，加强确诊、疑似、发热以及密切接触者四类人员的集中收治和隔离工作，确保患者能够得到及时的诊断和治疗。

三是按照“四集中”的原则，集中患者、集中专家、集中资源、集中救治，将重症患者集中到综合实力最强的医院进行救治。同时集中优势的资源和专家力量，按照“一人一策”的多学科、综合的个体化诊疗，着力做好重症患者的治疗工作，有效地降低病死率。

四是积极探索和总结推广科学的治疗办法，及时将临床实践当中证明有效的治疗方法运用到临床的救治工作当中。发挥中医药的优势，同时加快诊断试剂、药物、疫苗和新疗法的临床研究，不断丰富治疗手段，提高治愈率。同时，牢牢压实属地责任，坚持堵住疫情的输入和输出，坚决防止疫情的扩散蔓延，依法开展疫情防控，坚持用法治思维和法治方式开展疫情防控工作，加大督导和检查的力度。

郭燕红指出，下一步将认真贯彻落实党中央关于疫情防控工作的各项决策部署，切实强化责任意识、担当精神，落实各项防控措施，打赢这场疫情防控的阻击战。