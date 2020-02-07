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不要让心理“病毒”带来过度恐慌

2020年02月07日08:59 来源：中国青年报

　　随着疫情防控战的深入，各类人群的心理状况也逐渐受到关注。这其中，有疫情直接受害者的创伤后应激障碍问题，也有普通民众居家所产生的孤独、焦虑状况。可以说，心理防疫是社会必须重视的问题。那么，应当如何打好这场没有硝烟的战争呢？

　　首先，要警惕心理“防火墙”的失效。我们都知道，电脑需要有防火墙才能更安全地运行。人也一样，我们每个人也有看不见的“防火墙”，以免让自己受到不必要的伤害。简单来说，这个防火墙的功能就是将一些不愉快的情感、事情或情景，与意识分离，排除到自我的意识之外，从而避免引起心理上的不舒适、不愉快甚至痛苦。

　　这个防火墙成了我们个体边界的一部分，就像城市的围墙一样，对我们起到保护作用。在这次疫情之中，各类信息铺天盖地地向个人袭来，而有些不让人愉快的内容，正反复地、累积性地攻击着我们的防火墙。面对新型冠状病毒的感染风险，我们需要戴上口罩做好防护。而这些心理上的“病毒”，同样需要引起社会重视。

　　这种心理“病毒”造成的危害是多方面的。第一，使人们的情感被高度唤醒。当人们面临如此大范围的疫情发展，尤其是在看到很多受害者故事的时候，会很容易形成替代性心理创伤，让自己不能自拔。第二，情感失调。疫情期间，人们获取的信息是丰富多元的，正能量内容会让人感动，一些负面案例又会让人愤怒。过于频繁的情感变换，可能导致人的情感模式紊乱，从而失去应有的心理平衡。

　　警惕心理防火墙失效，要学会戴上心理的口罩。一方面，要防止信息过多摄入，学会通过其他活动分散注意，把自己从大量负面信息中解放出来，防止心理上的消化不良。另一方面，寻找隔离期间的意义和价值感也非常重要。通过看书、练琴、创作等方式，把自己的生活过好。只有调整好自己的心态和生活节奏，才会以更加积极的态度看待这次疫情。反之，就容易陷入焦虑不安、愤怒谩骂之中。

　　其次，要正视恐惧。面对突如其来的疫情，恐惧是一种正常的情绪。事实上，恐惧是人最原始的情绪之一。比如，当人看到一条毒蛇，多半就会产生恐惧情绪。从某种意义来说，这种恐惧的情绪是进化的产物，有利于我们躲避危险，做好逃跑的准备。

　　在疫情发生的时候，我们要学会接纳恐惧，不要刻意让自己不恐惧，更不要无知者无畏，不做相应的防护。这几天，一些新闻报道的确诊案例，正是由于不严肃对待疫情，不顾劝阻聚会、聚餐导致的。

　　任何事情，都在于对“度”的把握，恐惧也不例外。从媒体报道来看，有不少人会盲目恐慌。比如，一些人会采取不合理的措施，歧视来自湖北的人。这样的过度恐惧行为，不仅没有必要，还会对他人造成身心伤害。同样地，理性恐惧还有赖于对疫情的理性了解。只要人们掌握了新型冠状病毒的特点，针对“传染性”这一关键特征做好防护，就会做到心中有数，审慎对待。

　　在疫情防控的关键时期，我们既要做好身体防护，又要做好心理防护。人们心理的防火墙，不是为了隔离关注和爱，而是让我们更积极、更有建设性地参与防疫战。对疫情应有的警惕，不是盲目跟随网络信息，而是做到独立思考、理性认知，避免过度恐慌。

　　陈武 来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


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