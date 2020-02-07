孙春兰强调：以战时状态全力抓好源头防控

新华社武汉2月6日电 （记者胡浩、赵文君）湖北省特别是武汉市是全国疫情防控的重中之重。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率中央赴湖北指导组深入一线，督促武汉以战时状态抓好源头防控，全力以赴排查收治“四类人员”，实施全民拉网式排查，坚决落实应收尽收、应治尽治，切实保障人民群众生命安全和身体健康。

今天上午，在武汉市疫情全面排查动员部署会上，孙春兰说，湖北武汉的疫情牵动着党中央和全国人民的心。党中央派中央指导组来到湖北武汉，既是全面加强对防控一线工作指导，更是与湖北、武汉人民并肩作战、同舟共济、共克时艰。有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有中国特色社会主义制度优势，有全国人民的强大后盾，一定能打赢这场疫情防控阻击战。孙春兰强调，各级领导干部要坚决落实党中央部署，按照中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组的要求，坚定必胜信心，在党和人民最需要的时候挺身而出，履行好属地责任，杜绝形式主义官僚主义，落实落细各项防控措施。战时状态决不能当逃兵，否则就会被钉在历史的耻辱柱上。要心无旁骛、争分夺秒，全力以赴解决措施不精确、落实不到位的问题。

江汉区是武汉市疫情防控的关键区域之一，华南海鲜市场就坐落在这里。指导组来到江汉区疫情指挥部和武汉市公安局江汉分局指挥中心，看望值守的基层干部、公安干警等工作人员，了解定点医院、隔离点和“方舱医院”等运转情况。孙春兰指出，武汉市要完善战时应急指挥机制，运用智慧城市管理手段，实行24小时专人值班调度，快速解决病人就医、物资调度保障、“方舱医院”转运、群众生活等环节的实际困难。要举全市之力排查收治“四类人员”，压实辖区、行业部门、单位、个人“四方”责任，实行首诊负责制、首访负责制，确保不落一户、不漏一人。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 02 版）