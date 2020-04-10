胡春华强调 全面压紧压实责任 切实抓好春季农业生产

新华社北京4月9日电 全国农业生产视频调度会9日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，进一步强化举措、压实责任，不折不扣完成春季农业生产任务，夯实夺取全年农业丰收的坚实基础。

胡春华指出，新冠肺炎疫情在全球的发展对国际农产品生产供应造成影响，对抓好农业生产提出了新的更高要求。要全力以赴抓好粮食生产，把稳定播种面积作为一项硬任务，努力保存量、扩增量，确保全年粮食播种面积只增不减。要加快落实春播任务，进度偏慢的地区要尽快赶上，尚未开播的地区要提前做好备耕。要加强草地贪夜蛾、小麦条锈病等病虫害防治，强化气象灾害防范，抓紧小麦田管，确保夏粮丰收。要加快恢复生猪生产，把恢复产能摆在首要位置，进度偏慢的南方部分省份要加大措施力度，持续加强非洲猪瘟等疫病防控，确保如期完成既定稳产保供任务，努力实现更高目标。要抓好家禽、牛羊、水产品和果蔬生产，保障市场供应和价格稳定。

胡春华强调，抓好农业生产，压实责任是关键。要落实粮食安全省长责任制和生猪生产省负总责要求，强化分管领导抓落实和农业农村部门职责职能，确保各项政策和工作任务落到实处。