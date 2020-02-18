江汉方舱医院八十二名患者达到出舱标准

人民网武汉2月17日电 （付文、涂晓晨）17日，由华中科技大学附属协和医院接管运营的江汉方舱医院又有23名患者出舱。自开舱以来，共计82名患者达到出舱标准，61名患者出舱。

当天出舱的患者中，年龄最大的65岁、最小的19岁，在舱内平均接受治疗时间为8天左右。经过精心治疗和严格筛查，这批患者连续两次核酸检测均为阴性，体温恢复正常达3天以上，呼吸道症状均有好转。经专家组会诊，符合出院标准，准予出院。

为丰富舱内患者生活、舒缓情绪，方舱医院内开设了广播电台，每天定点三个时段为患者播放新闻资讯、健康科普、音乐等内容。江汉方舱医院院长、武汉协和医院党委副书记孙晖表示，目前越来越多的患者康复出院，方舱周转速度加快，进一步满足了亟待进舱患者的需求。方舱医院为住进来的每一位患者都建立了医疗档案，进行精细化诊疗。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 02 版）