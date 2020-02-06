国家卫健委：截至5日24时全国确诊病例28018例 治愈1153例
人民网北京2月6日电 （欧阳易佳）6日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍春运错峰返程疫情防控、交通运输服务保障等相关工作情况。发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立介绍，2月5日0—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3694例，其中湖北2987例；新增治愈出院病例261例，其中湖北113例；当日解除医学观察的密切接触者21365人。新增重症病例640例，其中湖北564例；新增死亡病例73例，其中湖北70例、天津1例、黑龙江1例、贵州1例；新增疑似病例5328例，其中湖北3230例。
截至2月5日24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团隔离治疗26302例，其中重症病例3859例，累计报告确诊病例28018例，累计治愈出院1153例，累计死亡病例563例，现有疑似病例24702例。累计追踪到密切接触者282813人，尚在医学观察的密切接触者186354人。
累计收到港澳台地区通报确诊病例42例：香港特别行政区21例（死亡1例），澳门特别行政区10例，台湾地区11例。
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