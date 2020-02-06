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“确诊新型冠状病毒女患者与11人开房”属谣言 当事人已被依法处理

2020年02月06日15:08 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月6日电 江阴市公安局官方微博4日晚发布一则辟谣通报。通报显示，江阴警方于2月3日工作发现，网上流传江阴首例新冠肺炎确诊患者周某“那女人十几个姘头的，开房记录都挖出来了”、“我们朋友警察局查出来，她有十几个姘头”等信息，引发网民关注。

经江阴市公安局调查，江阴市疫情防控应急指挥部于2月2日发布了周某被确诊为新冠肺炎病例的基本情况和近期活动轨迹后，蔡某某(女，36岁)、缪某某(女，26岁，均为江阴人)出于好奇，为吸引眼球，杜撰编造了上述谣言并发布在微信群中，后被大量转发扩散，造成不良社会影响。目前，两人均被江阴警方行政拘留。同时，周某因隐瞒与重点疫区人员有接触史，警方已对其立案，并已被医疗机构隔离治疗。

江阴市公安局提示，当前正值防控新冠肺炎疫情的关键时刻，请广大市民不造谣、不信谣、不传谣，共同维护良好的网络环境。警方正告，对在网上蓄意编造、散布谣言，扰乱公共秩序等违法犯罪行为，公安机关将坚决依法查处。（董童 实习生严陈琛）

(责编：董童、杨迪)


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