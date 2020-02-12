网传台州、遵义微信群传播疫情谣言会全体封号？两地相关部门：系谣言

人民网北京2月12日电 11日，遵义市公安局网络安全保卫支队官方微博发布消息称，“遵义市公安局网络中心禁止微信群传播肺炎疫情否则封号”系谣言。

该微博显示，近日，一条“遵义市公安局网络中心封群通报”在微信群中被大量转发。该“通报”称：“温馨提示：警情通报： 明天起，所有信息看新闻就好啦。关于疫情的信息，除了官方的，请大家就不要往群里发，昨天有个群被封了，全部人被封号，你微信里的钱都取不出来，也提不了现，只要哪个群有人乱发，你在那个群都会被封，大家互相告知！切记！切记！再切记！ 这次不但封群，群主号连涉及到的群员号一起封，永不解冻！敬请大家把此消息告知到每个人，让每个群员自觉遵守，不要轻意发布一些失真的消息，每个人必须做到：发送之前请您再三认真审核！一定要遵守国家法律法规。谨慎发言，特殊时期请相互监督，一切信息以官方通报认证为准。”落款为“遵义市公安局网络中心”。

遵义市公安局网络安全保卫支队官方微博表示，遵义市公安局并无“网络中心”部门，也并未发布所谓“警情通报”。该通报格式混乱，用词欠精确凝练，明显的假消息。经进一步搜索发现，相关“通报”已在全国多地流传，多地已进行辟谣。但假消息中有一处说的不错：发言要遵守国家法律法规，以官方通报认证为准。

另据台州市公安局网络警察支队官方微博显示，近日，网警工作发现有网民在微信群传播一则谣言。谣言内容如下：

“友情提示：明天起，关于疫情的信息，除了官方的，大家尽量就不要往群里发了，只管开心聊天吹牛即可，我在别的群里看见的，对乱传谣言疫情群，全群人被封，微信里的钱都取不出来，着急去提现，无法提出来。不管哪个群有人发，那个群所有人都会被封，大家互相告知！

从现在起不要往群里面发一些链接、小程序和疫情消息了，封群开始了，一旦封群，你手机里面的东西一切封掉，包括钱都没有了，个人的号都封，永远不解封！

明天网警封群任务都下来了，这几天时间这次非常厉害，切记，切记，千万不要因为一个人乱发结果害了大家。”

台州市公安局网络警察支队官方微博称， 经调查，2月10日21时许，金某清（女，61岁，温岭太平街道人）因好奇在微信群转发上述虚假信息，该内容引发网民转发。民警对当事人宣讲了相关法律，指出了造谣传谣的危害性，金某对自己未经核实而转发谣言的事悔恨不已，并写下保证书和悔过书，鉴于其认错态度较好，公安机关对其作出教育训诫处理。（董童 实习生严陈琛）