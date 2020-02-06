59岁的她走上战“疫”最前线

除夕夜，她刚刚在岗位上过完59岁生日。北京医疗队的136人中，她的年龄最大。这次抵鄂战“疫”，她的任务很重，却又与众不同，因为她的任务是保护好同行的每一个人。北京医疗队驰援武汉以来，往返于驻地与隔离病区之间次数最多的，是北京天坛医院感染管理处副主任护师石月欣。“电梯里再补一瓶手消，大家按电梯按钮之前一定要先给手消毒。”无论在驻地还是在隔离病房，每一次碰见她，她都在忙碌。

对于自己的工作，石月欣总结，上管天下管地，中间管空气。医护人员防护服的穿脱是否规范，要一再督促；医院、驻地的环境是否符合规范，要一再检查；空气尘埃离子的监测、可接触到的物体表面的清洁……总之，她干的是一项事无巨细的工作。

1月27日，石月欣正在北京天坛医院的隔离病房里，给使用过的病房进行周末消毒，身上的防护服还没换下来，出发任务就到了。回忆起当时的情况，石月欣说，距离集结只有不到两个小时，她担心的不是时间紧，而是自己能否百分之百地完成好这次任务。

回家收拾行李是来不及了，她委托家人收拾好旅行箱送到医院来，到达武汉前，她甚至不知道箱子里都装了什么。在开始自己职业生涯最后一次远征的时候，因为匆忙，她手上只拿了一盒降压药。

“我们家5口人，除了4岁的小孙女，全都是党员。”此次出征武汉，石月欣没有向家人做过多解释，全家人都默默支持着她。

武汉协和医院西院区的住院楼，在极短的时间内从普通病区改造成了隔离病区。但从严格的院感角度看，仍有太多细节需要进一步完善。北京医疗队的航班抵达武汉后，留给石月欣休息的时间几乎没有，进一步改造病区，确保所有医护人员的安全，这个重任迎面而来。

1月28日，武汉协和医院西院区确诊患者收治病房投入使用。时隔一天，疑似病毒感染患者病房投入使用。分秒必争的背后，是石月欣丢失的睡眠。为了督促病区改造，她连续数日凌晨5点起床，翌日凌晨1点才返回驻地。

“三区两线是我们的基本要求。”石月欣说，三区是指生活区、清洁区、半污染区，两线则是指患者通道和医护人员通道。

“改造好病区，确保医护人员不被污染为根本原则。”在先天硬件条件不足的情况下，只能在细节上下足功夫，石月欣一次次和院方探讨修改意见，不断完善消毒隔离制度，一次次到现场梳理流程。不到24小时就顺利完成了病区改造任务。

现在，接诊流程基本捋顺了，石月欣的工作重点也从病区转移到医务人员身上来。她最关注的是医护人员防护服的穿脱流程。

石月欣说，这个环节她最担心，因为被脱下的防护服已经是污染状态，操作步骤错一点儿，孩子们就有可能有危险。

“隔行如隔山，穿脱防护服要从零基础教起。”武汉协和医院西院区的医护人员大多没有进入隔离病区的经验，为了让北京医疗队和当地医护人员都能尽快熟悉、掌握防护服的穿脱，石月欣几乎是从零基础开始教学，口述、演示、制作视频，几乎能想到的办法她都用上了。

接诊开始以后，石月欣也一次次站到了前线，她身穿防护服站在半污染区，迎接一批又一批接班的医护人员，现场督导他们穿脱防护服的步骤。在石月欣的眼里，迎面走来的医护人员就是自己的孩子，每一个动作都为他们捏一把汗，有时候真想上去帮把手，但是作为一名老院感人，她的职责告诉自己，这是不允许的。

脱隔离衣及第3层手套、摘护目镜、脱鞋套、摘口罩、脱防护服……在多达11步操作步骤过程当中，每一步骤的前后还要穿插一次严格的手部消毒流程。石月欣眼睛盯着，嘴上说着。

“前一两天的时候，准备比较仓促，接班以后，我带着疲惫的孩子们回来时，只剩下面包了，那时候我特别揪心，心疼孩子们。”在石月欣眼里，年轻医务者都是她的孩子，北京医疗队的医护人员共有136人，石月欣却说她的目标是保护149人的安全，两个数字的差额正是同行的媒体记者，“他们也是我的孩子！”（记者 徐旭 景一鸣 和冠欣）