多地出实招关爱孕产妇和儿童

孕产妇和儿童是新型冠状病毒感染的肺炎的易感人群，应受到特别关爱。连日来，无论在战疫一线还是后方，社会各界都各显其能，对这两个群体给予特别的照顾和保护，呵护他们的身心健康。

山西太原：组建孕产妇和儿童感染救治梯队

为加强孕产妇、儿童等重点人群新型冠状病毒感染的肺炎防控与专科疾病诊治，太原市已组建孕产妇和儿童感染病例医疗救治梯队，随时准备进驻定点医院开展诊疗服务。

太原市将加强孕产妇、儿童等重点人群的新型冠状病毒感染的肺炎防控与专科疾病诊治作为防控工作重点。在全市选拔出168名医疗专家，组建了孕产妇和儿童感染病例医疗救治梯队，随时准备进驻定点医院开展诊疗服务；选拔10名产科和23名儿科副主任医师以上级别的专家，组建全市新型冠状病毒感染的肺炎产科、儿科专家组，确保产科、儿科发生疑似或确诊病例时能及时排查与诊断治疗，提高对孕产妇、儿童危重症患者的抢救能力，确保母婴安全；对新生儿室、分娩室、产科病房等重点区域加强管理，减少家属探视，减少陪同人员，有效降低住院患者感染的风险；停止一切聚集孕产妇、儿童的活动，暂停婴幼儿游泳等不是必须医疗服务的内容，减少人员聚集。同时利用电话、微信等线上互动，对孕产妇、儿童家长宣传疫情防控核心知识，并对就诊的孕产妇及家人、儿童家长等发出温馨告知，提醒注意个人卫生、家庭环境卫生，拒绝聚会聚餐等，预防感染。

此外，太原市各医院对发热孕妇将实行分诊，由专人负责指引就诊。发热门诊如有孕产妇就诊，将同时请产科医生会诊检查，评估胎儿宫内安危，确保孕产妇安全。

甘肃：为孩子提供心理危机干预服务

“我们这边有个从湖北来的孩子有点发烧症状，经医院诊疗后症状消失，现送回家里休息，但孩子心理压力太大，总认为自己有问题，都快崩溃了。帮帮他吧！”日前，甘肃省兰州市城关区妇联工作人员在某社区开展巡访工作时，该社区负责人请求区妇联主席郭斌，希望能对这样的孩子提供心理帮助。

疫情暴发以来，甘肃省妇联、各市州妇联已相继组织专业的心理咨询师开通咨询热线，为广大医护人员、社区工作者和市民提供心理关爱服务。随着疫情防控进入关键时期，2月4日，甘肃省妇联在全省号召发起包括维权服务、心理咨询、家暴等侵权事件排查、疫情相关政策法规宣传工作等为内容的危机干预服务，还协同省妇女儿童心理咨询协会在甘肃省妇联微信公众号发布了心理危机干预热线，集中发布了省妇女儿童心理咨询志愿者服务团队和14个市州妇联的心理咨询志愿者服务团队的联系方式。

甘肃省妇女儿童心理咨询协会会长周志玲表示，因长时间不能出门，一些人可能会产生焦虑、恐慌等情绪，特别要注意的是少年儿童，他们天生好动，这段时间活动受限，情绪变化可能更明显。对此，周志玲建议，家庭成员应更注意互相包容关爱，可以在家搞一些小游戏、读书等活动来舒缓家庭成员的不良情绪。

被隔离的武汉孩子有了“邛崃妈妈”

在四川省邛崃市，有一个家庭，父亲是武汉人，今年春节从武汉回邛崃探亲，在留观中出现病情，随后被确诊为新型冠状病毒感染的肺炎患者，妻子和两个孩子作为密切接触者也需分别隔离观察。可是，两个孩子这么小，如何能离开父母？这让医护人员犯了难。

邛崃市桑园镇卫生院副院长赵锡瑶得知这一情况后，特意到隔离观察区与孩子母亲面对面沟通，说服她由自己来照顾在另一隔离区的两个幼童。

“原本以为让她同意很困难，因为把自己的孩子交给陌生人照顾，谁都不放心。可没想到几分钟就说服了对方，这位母亲很理解我们的工作。”赵锡瑶说。

既然承诺了，就要做好。尽管工作很忙，赵锡瑶仍然每天抽出时间跟孩子一起玩耍，为他们送去玩具，详细询问他们一天的生活，给予了孩子们父母般的照顾和关怀。大家都亲切地称她“武汉孩子的邛崃妈妈”。

据悉，为做好疫情防控工作，邛崃市在桑园镇设立了隔离观察点，对密切接触人员进行医学观察。得知桑园镇设立隔离观察点后，赵锡瑶主动请缨，成为第一批入驻的医务人员。包括她在内的医护人员为留观人员提供服务，照顾他们的生活，让他们感受到温暖的守护和对健康的坚强保障。（姜军旗 袁鹏 许真学 任然）