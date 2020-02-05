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工业和信息化部：医用防护服日产量已达3.16万件

2020年02月05日18:23 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月5日电 （记者崔元苑）2月5日，国务院联防联控机制就介绍医疗物资保障的生产、调度、进口等相关工作最新进展，以及新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）解读召开新闻发布会。

医疗物资和防护用品保质保量供应是打赢疫情防控阻击战的重要因素。就疫情防控医疗物资和防护用品的保障措施，工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军介绍说，从目前看，重要的一些物资比如口罩、防护服还是比较紧缺的。为了保证重要物资的供应，物资保障组建立了完善的、按日供需精准对接机制和重点企业的调度机制，推动企业复工复产，扩产增能。同时协调生产过程中的要素保障问题，满足重点地区的防控物资需求。比如医用防护服的产量，从1月28日的0.87万件已经扩大到2月4日的3.16万件。另外，也正在通过进口的渠道补充现在紧缺的缺口。

(责编：刘卿、李栋)


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