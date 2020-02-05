海关总署：全国海关共验放价值12.16亿元疫情防控物资

人民网北京2月5日电（记者许心怡） 5日，国务院联防联控机制就介绍医疗物资保障的生产、调度、进口等相关工作最新进展，以及新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）解读召开新闻发布会。海关总署综合司司长金海介绍，据申报数据统计，2020年1月24日以来，全国海关共验放疫情防控物资17.1万批次，3.77亿件，价值12.16亿元。”

金海指出，海关总署在全国各通关现场设立了专门的受理窗口和绿色通道，为疫情防控物资提供更便捷高效的通关服务。他介绍，1月24日，我们下发通知，要求第一时间为相关物资办理通关手续，对进口捐赠物资，实施快速验放。1月26日凌晨，我们对外发布了公告，对于境外捐赠的疫情物资，海关可以凭主管部门的证明先登记放行后补办手续。同时我们在所有的海关业务现场公开设立了物资通关咨询热线，专人负责值守，第一时间响应企业的需求，为企业解困。1月27日，按照特事特办的原则，制发通知，进一步明确进口疫情防控物资快速通关的具体措施，对于专门用于疫情防控治疗的进口药品、医疗器械等，通过各类方式进口的以及旅客携带和通过邮寄快递方式进京的疫情物资做到即到即提，确保通关零延时。

金海表示，下一步，海关总署将继续采取多种措施，广泛收集特殊时期企业遇到的困难和存在的需求，组织力量研究解决方案，切实服务企业的发展，有效遏制疫情在口岸的蔓延扩散。