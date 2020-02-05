热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

海关总署：全国海关共验放价值12.16亿元疫情防控物资

2020年02月05日17:23 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月5日电（记者许心怡） 5日，国务院联防联控机制就介绍医疗物资保障的生产、调度、进口等相关工作最新进展，以及新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）解读召开新闻发布会。海关总署综合司司长金海介绍，据申报数据统计，2020年1月24日以来，全国海关共验放疫情防控物资17.1万批次，3.77亿件，价值12.16亿元。”

金海指出，海关总署在全国各通关现场设立了专门的受理窗口和绿色通道，为疫情防控物资提供更便捷高效的通关服务。他介绍，1月24日，我们下发通知，要求第一时间为相关物资办理通关手续，对进口捐赠物资，实施快速验放。1月26日凌晨，我们对外发布了公告，对于境外捐赠的疫情物资，海关可以凭主管部门的证明先登记放行后补办手续。同时我们在所有的海关业务现场公开设立了物资通关咨询热线，专人负责值守，第一时间响应企业的需求，为企业解困。1月27日，按照特事特办的原则，制发通知，进一步明确进口疫情防控物资快速通关的具体措施，对于专门用于疫情防控治疗的进口药品、医疗器械等，通过各类方式进口的以及旅客携带和通过邮寄快递方式进京的疫情物资做到即到即提，确保通关零延时。

金海表示，下一步，海关总署将继续采取多种措施，广泛收集特殊时期企业遇到的困难和存在的需求，组织力量研究解决方案，切实服务企业的发展，有效遏制疫情在口岸的蔓延扩散。

(责编：欧阳易佳、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn