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如何应对境外包裹"回程难"? 海关总署回应

2020年04月06日16:08 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月6日电 （许晓华）6日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。针对“网民反映在疫情期间从境外邮寄回来的包裹时间明显延长了”的问题，海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦解释，当前受新冠肺炎疫情影响，境外往返我国的一些国际航班停航、减班，国际空运邮路受阻、邮寄入境的物品积压滞留境外机场，邮件运回国内压力增大，这也是境外包裹“回程难”的主要原因。

“海关总署对此高度重视，迅速出台措施，支持邮政企业开通临时邮路，加强入境地和目的地的海关协同，对抵达的邮寄包裹等实施‘即到即验、即放即发’，确保通关验放‘零延时’。”宋悦谦表示，下一步海关将继续协同相关部门构建疫情防控物资“应急通道”，切实保障疫情防控期间邮路畅通，帮助将积压在境外的邮件物资运回国内，保障邮件物资快速清关放行。

此外，随着境外疫情的扩散蔓延，目前出境包裹同样也出现了邮寄时间较长的问题，海关将通过支持邮政企业开通多条出境临时邮路等措施，保障邮路畅通。

(责编：刘卿、李栋)


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