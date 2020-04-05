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海关总署：3月1日以来验放出口主要疫情防控物资102亿

2020年04月05日15:39 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月5日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，海关总署综合业务司司长金海表示，通过12360海关热线等多种渠道，及时解决企业通关过程中遇到的问题和困难，为有资质的企业提供更好的通关服务，为医疗物资有序出口营造良好的通关环境，支持国际社会共同抗击疫情。

金海介绍，海关总署自3月1日以来，共验放出口主要疫情防控物资价值102亿。

他表示，为保障疫情防控物资有序通关，海关总署成立了专项工作组，强化医疗物资出口工作的组织领导，对于新型冠状病毒检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温计等出口医疗物资，严格凭药品监督管理部门批准的医疗器械产品注册证书验放；支持企业通过电子方式提交相关证明；加强知识产权海关保护，坚决查处防疫商品侵权行为；对于出口伪报瞒报、夹藏夹带、以假充真、不合格冒充合格等违法行为依法实施严厉打击。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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