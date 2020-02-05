广东：如发现疑似病例 须两小时内上报

返程高峰到来，广东将如何全力以赴救治患者？怎样防止疫情扩散？4日，省卫生健康委召开全省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作视频会，进一步部署疫情防控、医疗救治和联合排查等工作。

专家组开展远程会诊

“要全力以赴救治患者，提高收治率和治愈率、降低感染率和病死率。”省卫生健康委主任段宇飞说，由钟南山院士领衔的省级专家组对危重和重症患者定期开展远程医疗会诊，指导全省危重和重症病例救治工作。

同时，要实时掌握和摸清全省定点医院可供收治病人的床位数、现住院确诊患者、剩余床位数，以及在岗和预备救治医生、护士和其他技术人员等信息，为有效调配医疗服务资源提供支撑。

省卫生健康委一级巡视员刘冠贤提醒，定点医院院长、分管副院长要掌握本院的每一位危重和重症患者的每日情况，收治患者的科室主任要做好患者救治管理，重症患者必须第一时间请ICU医生会诊，危重症必须由ICU团队负责诊疗，防范普通病例向重症病例转变，重症病例向危重症病例转变，不断提高救治成功率。

入省车辆“逢车必查”

随着春节返工返学人流增加，广东省疫情仍将维持较高水平。记者了解到，2月3日起，全省将入省方向“四个必查”扩大至“逢车必查”，集中力量在省际高速公路、国、省道和“两站一场一码头”加强布控和联合检疫。

省卫生健康委副主任陈祝生说，各级各类医疗机构发现疑似病例后，应首先隔离，询问核心信息，并于2小时内进行网络直报。县区疾控中心应尽快开展流行病学调查，病例需经省或市疾控中心复核后，2小时内网络直报。

陈祝生表示，对于各地级以上市卫生健康部门在确认新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例、疑似病例后，2小时内通报给所在地级以上市公安部门，共同确定密切接触者。

50岁以上发热患者必查

广东大部分确诊患者是输入病例。当前，全省疫情防控工作的关键在于织密联防联控、群防群治“两张网”，做到密切接触者隔离观察一个不漏，疫区来粤人员排查一个不漏，发热门诊重点人群采样检测排查一个不漏。

同时，持续在全省发热门诊开展患者核酸检测筛查，按照“三个必查和一需要”要求，对发热前14天内有疫区省旅行或居住史患者必查，发热并伴有呼吸道症状患者必查，50岁以上发热患者必查，医疗机构认为需要核酸检测的患者也需接受核酸检测，要尽量提高筛查比例。（记者丰西西）