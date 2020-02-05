聚会聚餐，当心“抱团感染”

不要聚餐，不要聚会！但还是有人“顶风”而上。

连日来，多地出现聚集性病例。比如截至2月3日，北京已经发现41起聚集性病例，涉及120余人，超过目前北京所有确认病例的一半。此前，合肥市卫健委公布疫情情况。其中多名患者因参加同学聚会而确诊。一场同学会，六人确诊，平均年龄仅22岁。

聚集性疫情，是指在一个潜伏期内，在小范围内发现多起病例。比如一个家庭、一个班级、一家公司、一场聚餐，都属“聚集”。当前，不少地方已陆续复工，复产、复学的时间节点也为期不远，疫情防控任务愈发紧迫。对聚集性疫情严防死守，至关重要。

对责任主体而言，务必把防控措施落实、落细。这是责任所在，毫无讨价还价余地。这几天，不少网友在晒“返工见闻”，如电梯里的洗手液，单位饭堂“吃出了高考的感觉”……措施细之又细，让人心里有底。

当然，更重要的还是“人”本身。疫情防控，关键在人，从某种程度上说，防控就是防人。近来，因聚集、聚会导致的确诊案例，屡见不鲜，令人扼腕，更叫人气愤！侥幸，比病毒更可怕。不少人总觉得“哪有那么巧”，偶尔一次聚会不会中招，殊不知，麻痹大意才是最大隐患。

尤为值得警惕的是，战“疫”打响多日，随着时间推移，一些人从焦虑、恐慌转为麻木，一些人因不断传来的好消息而产生盲目乐观心理。殊不知，疫情仍在快速扩散，防控仍未迎来拐点。把自己管好，继续保持“战时状态”，绝不因麻痹大意、心存侥幸而成为聚集性疫情的一份子，可以吗？ （夏振彬）