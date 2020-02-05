人类偏肺病毒藏身之谜揭开

N6-甲基腺苷（m6A）修饰是RNA最常见的修饰之一，但科学家对其生物学作用并不清楚。美国一项最新研究发现，人类偏肺病毒（HMPV）的m6A修饰可帮助病毒成功隐藏起来，不被免疫系统发现，进而促进HMPV的复制和基因表达。动物实验表明，以m6A为标靶的实验性HMPV疫苗，会引发强烈的先天免疫应答和有效的适应性应答，进而预防肺部和鼻腔感染。相关研究成果刊发在2月3日的《自然·微生物学》杂志上。

在该项研究中，美国俄亥俄州立大学研究人员领导的团队对HMPV进行高通量测序后发现，这种病毒利用m6A修饰来降低宿主免疫蛋白识别病毒RNA的能力，进而躲避先天免疫反应，利用宿主细胞复制自身并引起感染。通过阻断m6A修饰，他们开发出了HMPV的突变形式。细胞研究结果显示，这种病毒突变形式会诱导一种叫做I型干扰素的蛋白的表达，进而激活人体更强烈的先天免疫反应。

强烈的先天免疫反应是产生适应性免疫反应的关键，而能否产生适应性免疫反应，则是一种疫苗是否真正有效的最重要衡量标准之一。为验证该突变病毒能否有效充当针对HMPV的疫苗，研究人员在棉鼠身上进行了实验。结果表明，该突变病毒能够引发棉鼠强烈的先天免疫应答和有效的适应性应答，保护其免受病毒感染。

研究人员指出，他们的研究证明，m6A可以作为分子对自身与非自身RNA进行先天免疫识别的分子标记，这一发现对于HMPV疫苗开发具有重要意义。

HMPV是2001年荷兰学者首先分离发现的一种呼吸道病原体，随后世界各国研究表明，该病毒在世界范围内普遍存在，并已经在人类中传播了至少50年。HMPV被认为是目前导致呼吸道感染的第二大原因，且与呼吸道合胞病毒（RSV）属于同一家族，后者是人类呼吸道感染的第一大病因。因此，新研究不仅有助于开发针对HMPV的疫苗，也有望帮助科学家开发出针对RSV的疫苗。（记者刘海英）