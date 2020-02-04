国家卫健委：在全国紧急调集呼吸机、监护仪等设备驰援疫情一线

人民网北京2月4日电（记者孙博洋）2月4日，国家卫生健康委就进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况举行发布会，会上国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉重症患者救治中取得的经验进行了分享。

焦雅辉强调，呼吁患者一旦出现症状，还是要及时到医疗机构就诊，一定不要拖到很严重再去就诊。根据分析数据显示，死亡的病例当中，有一些患者从发病到就诊之间的时间是很长的，耽误了宝贵的就诊时间，一入院就是重症状态了。

焦雅辉表示，经过一段时间的诊疗，专家在总结病例资料时也提出来，有一些患者是高危人群，比如这次非常明显的就是高龄和有基础疾病的老年人，我们在临床上提示医生，对于这样一些患者要引起高度重视，要给予相应的治疗，不要让他从轻症状态发展成为重症状态，这也是救治中的一个关键点。

焦雅辉认为，对于重症患者集中收治是采取的综合治疗的方法，所以一定要有综合的治疗方案和医务人员团队，这样对于取得相对理想的治疗效果也是具有非常重要作用的。同时，焦雅辉提示疫情防治相关部门和政府相关部门，从武汉和湖北的情况来看，武汉现在的重症病例比较多且死亡病例比较多，原因之一就是重症患者分散在多个医院，另外这些医院没有那么多的ICU治疗设备，设备数量和每天发生的重症病人数量之间的差距太大。

焦雅辉表示，目前正在全国紧急调集呼吸机、监护仪等这些重症监护室里面必备的设备驰援疫情一线。同时，提醒武汉之外的其他地区，一定要提前做好相应的医疗资源的储备和统筹协调，这一点也是很重要的。