国家卫健委：医务人员戴尿不湿进隔离病房 一次工作时间可长达9小时

人民网北京2月4日电（记者孙博洋） 4日，国家卫生健康委就进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况举行发布会。会上,国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉对疫情最前线防护用品紧张和对医护人员的保护等问题进行了回应。

焦雅辉介绍，现在全国整个的防护用品的供应都是非常紧张，供需之间的矛盾还是非常突出的，特别是在湖北武汉，供需矛盾相当突出。我们在向湖北及武汉派出医疗队的时候，都会要求他们尽量要带上一些防护的用品，通过这种方式缓解湖北和武汉防护用品供应紧张的情况。另一方面，产能在不断恢复，包括进口、民间捐赠等多个渠道，有关部门，有关方面都在积极应对，以及湖北省本地产能也在积极恢复之中。

焦雅辉表示，目前，医用防护服和N95口罩仍为前方最为缺乏的物资。为了保证这些非常宝贵的有限的防护资源能够合理使用，工信部、药监局和国家卫健委共同研究如何分类分区使用防护用品，国家卫健委也出台了《新型冠状病毒感染的肺炎防控中常见医用防护用品使用范围的指引》，最主要是对外科口罩、医用防护口罩、防护服等8种常见的防护用品适用区域的范围、穿脱要求、更换时间给予了指导性的要求。在什么样的区域，比如在隔离病房、隔离重症病房、隔离ICU病房，包括在发热门诊，在其他一些科室，使用防护用品都提出了精细化的要求，既要开源，还要节流。

据焦雅辉介绍，国家卫健委还印发了《关于加强疫情期间医用防护用品管理工作的通知》，强调医疗机构要合理的使用防护用品，保重点区域、保重点操作、保重点患者、保重点医务人员。

焦雅辉表示，我们的医务人员确实非常辛苦，其实防护用品、N95口罩最理想的使用状态就是在隔离的重症监护室4个小时，但前方实际工作中根本不可能实现。医务人员进隔离区、隔离病房时，戴着尿不湿，减少喝水，减少上厕所的频次，因为每出去一次就要更换一次防护用品，这就多增加了一套的使用，所以他们尽量不吃不喝，在里面能够坚持尽可能长的时间，有的6个小时，甚至9个小时。

她表示，我们不提倡这种方法，但这确实是医务人员的无奈之举，防护服多长时间有防护的效果是有标准的，也是经过测定的，所以最根本的解决方法还是要尽快的提升产能，能够达到供需的平衡，这是加强医务人员防护最有效的措施。

据焦雅辉介绍，为了做好医务人员感染的防控，国家卫健委也印发了《医务人员感染防控指南》，教会医务人员应该如何做防护，如何处理，包括穿脱防护服的顺序。她表示，顺序不一样发生感染和污染的可能也不一样。据她介绍，之前在非典期间，包括这次肺炎疫情的防护过程中也强调，手消毒不能代替洗手，因为有时候医务人员觉得穿上了防护服就是安全的，在这种大意的情况下往往更容易发生感染，所以我们不断强化医务人员院感防控意识，加强医务人员的防护。

焦雅辉表示，保证医护人员的休息十分重要，但很难做到。目前在重症集中收治的定点医院建立了很重要的一个制度，就是医务人员排班轮替制度，要科学排班，一定要保护医务人员的身心健康，这样才能让他们有充足的战斗力去战斗在防治肺炎疫情的第一线。