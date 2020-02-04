科技部：潜在抗新型冠状病毒药物通过遴选 正在加紧推进疗效验证

人民网北京2月4日电（记者孙博洋） 4日，国家卫生健康委就进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况举行发布会，会上科技部生物中心副主任孙燕荣针对此次疫情的科研攻关相关情况进行了介绍。

孙燕荣表示，疫情发生以来，科技部会同国家卫生健康委、发展改革委等12个部门和单位成立了科研攻关组，并且成立了以钟南山院士为组长，14位院士专家共同组成的科研专家队伍。通过跟踪研判，加强部署，启动了新型冠状病毒感染的肺炎疫情科技应对三批共计16个应急攻关项目，在这16个攻关项目中，重点围绕病毒溯源、药物研发、疫苗研发、检测试剂以及试验动物模型，这几个重点研究方向来进行部署。

孙燕荣介绍，除了应急项目的推进，同时，科技部也对前期已经开展的科技创新的部署工作进行了系统梳理，对重大新药创制、重大传染病防治两个重大科技专项以及一系列的国家重点研发计划中已经产生的科技成果，积极推荐并且已经用于现在疫情防控的一线。

孙燕荣表示，科技部把科研攻关工作与临床需求、防控实践紧密结合，能够向联防联控机制推荐有效的临床救治产品和技术，作为科研攻关的首要目标。她表示，截止到目前，各项工作都在有序的推进，前期的科研工作也取得了一定的进展，主要体现在以下几方面：

在病原学研究方面，能够实现在短时间内快速的分离和鉴定新型冠状病毒，并且实现了全基因组测序，最快时间向国际社会共享。

在诊断技术和产品方面，推动和研发的核酸诊断试剂已经全面投入应用，当前正在积极推动研发免疫学等快速诊断产品。

在药物研究方面，已经初步遴选了部分具有潜在的抗新型冠状病毒作用的药物，当前正在加紧推进进一步的疗效验证。

在疫苗研究方面，因为是一个新型的冠状病毒，所以为了提高成功率，正在并行推进多个技术，以便能够早日实现疫苗研发的成功。