科技部：推动“科技特派员”举措强化农科服务

人民网北京4月3日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部副秘书长贺德方就推动科技特派员服务农业生产方面相关情况进行了回应。

贺德方表示，特派员是科技创新人才服务乡村振兴战略的重要改革举措。目前我国科技特派员领办创办的企业有1.15万家，年均转化先进技术2.6万项，直接服务农民超过6500万人，已经成为我国农业科技的“传播者”和创新创业的“领头羊”。

贺德方介绍，3月6日，科技部印发了《关于组织动员科技特派员推成果强服务保春耕的通知》，聚焦疫情防控期间春耕生产的特点和难点，号召科技特派员强化农业科技服务。主要包括四方面内容。

一是重点围绕“促春耕、保供给”做好技术服务，增强粮食生产和防灾减灾能力；

二是及时筛选先进适用成果，编印科技手册，向农民推送；

三是助力打赢脱贫攻坚战，科技特派员对建档立卡贫困村的科技服务和创新带动实现全覆盖，积极指导返乡农民创新创业，拓宽贫困人口就业渠道；

四是完善线上服务工作机制，通过在线平台开展培训答疑，帮助农民解决春耕生产中的技术难题。

贺德方表示，文件印发以后，得到了各地的积极响应。黑龙江、河南、湖北等地的科技部门印发文件，动员科技特派员服务基层，加快恢复农业生产。重庆启动了“农产品保供”应急专项，围绕生鲜动物性食品和果蔬保供、春茶采收等开展应用攻关。浙江等地印发抗疫促产科技手册，向农民定向推送，加快农业生产、春耕备耕等先进技术推广应用。