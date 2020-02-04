CT检查结果作为诊断标准是否可行？李兴旺：还要靠病原学检测

人民网北京2月4日电（王国菁）4日，国家卫生健康委就进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况举行发布会。会上，国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺在回答记者可否将CT检查结果作为诊断标准的问题时表示，传染病最终的确定诊断还是需要靠病原学，比如核酸检测呈阳性，才能确定是新型冠状病毒感染肺炎的患者。

李兴旺介绍，CT的影像学检查作为诊断标准，在几版的诊疗方案中是一直是存在的，比如诊断要有流行病学史，要有临床表现，最后是有影像学的肺炎表现。实际上我们在方案中一直在强调，只要是疑似病例，都要及时送治到定点医院及时救治，哪怕是疑似的重症病例，也要送到具备重症救治能力的，比如有ICU条件的医院进行救治，不会因为诊断问题而耽误治疗。

李兴旺明确，作为一个疾病的诊断，尤其是传染病，最终的确定诊断还是需要靠病原学，比如核酸检测呈阳性，才能确定是新型冠状病毒感染肺炎的患者。当然，影像学也有典型的表现，包括有其他的表现，我们认为是一个临床诊断病例，对于这样的病例我们也要及时开展积极救治。