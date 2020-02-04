国家卫健委：集中各方资源 尽最大努力应对重症病例增加形势

人民网北京2月4日电（记者孙博洋）2月4日，国家卫生健康委就进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况举行发布会，会上国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉介绍了国家卫生健康委进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治的有关工作情况。

焦雅辉表示，新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以后，在党中央的坚强领导下，国家卫生健康委认真落实党中央、国务院重大决策部署，采取了一系列最严格的措施，针对重症病例救治尤其是湖北武汉重症病例不断增加的形势，集中各方资源，尽最大努力提高收治率和治愈率，降低感染率和病死率。

据焦雅辉介绍：一是针对湖北省重症病例较多的情况，国家卫生健康委印发了《新型冠状病毒感染的肺炎重症患者集中收治方案》，要求湖北坚决贯彻“四集中”原则，立即增加重症病例定点医院的数量，加强重症患者救治力量配备，尽最大努力提高重症救治成功率，降低病死率。

二是针对武汉市重症病例较多且较分散的情况，国家卫生健康委印发了《关于进一步做好武汉市新型冠状病毒感染的肺炎重症危重症患者集中救治管理工作的意见》《关于进一步做好武汉市新型冠状病毒感染的肺炎重症危重症患者集中救治管理后勤保障工作的意见》，指导武汉市将重症、为重症患者向新开的重症定点医院转运集中。

三是开设新的重症患者集中收治定点医院。在原有三家重症集中收治医院的基础上，也就是金银潭医院、武汉市肺科医院、武汉大学中南医院，新开设了华中科技大学同济医学院附属协和医院西院区、同济医院中法新城院区和武汉大学人民医院东院区，计划收治1000名重症患者。

四是从全国调集医疗资源支援武汉重症患者医疗救治工作。从在京的委属委管医院和江苏、山东等十余个省份，国家卫生健康委委属管医院、省级大医院、大学附属医院抽调负责人和3000余名重症医学科的骨干医护力量组建医疗队，整建制接管新的重症患者收治病区。各医疗队组派时，按照有责任担当、业务能力强、特别能吃苦、特别能战斗的要求，选派中高级职称的科主任和中高级职称的护士长带领中青年骨干医师、护士按要求完成此次高强度的重症救治工作。

此外，国家卫生健康委还组建了部分委属委管综合医院的重症患者救治管理团队，由四川大学华西医院、复旦大学附属中山医院、华山医院、山东大学齐鲁医院、中南大学湘雅医院、中山大学附属第一医院、吉林大学第一医院等16家医院的院长或者是书记带队，随时可以驰援湖北。按照整建制接管定点医院重症患者收治病区的方式，继续加强当地重症患者医疗救治工作，降低病死率。

五是建立院士团队巡查制度。钟南山院士团队、李兰娟院士团队、王晨院士团队对武汉市定点医院重症患者救治进行巡诊，评估患者病情和治疗方案，评估需要转诊集中收治的患者，确保重症患者科学救治。

六是统筹做好全国重症患者救治工作。派出国家级的专家指导相关省份的重症患者救治工作。