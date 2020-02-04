国家卫健委：截至3日24时全国确诊病例20438例 治愈632例
人民网北京2月4日电（王国菁）4日，国家卫生健康委就进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况举行发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立介绍，2月3日0—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3235例，其中湖北省2345例；新增重症病例492例，其中湖北省442例；新增死亡病例64例，其中湖北省64例，新增治愈出院病例157例，其中湖北省101例；新增疑似病例5072例，其中湖北省3182例。
截至2月3日24时，国家卫生健康委收到各省（区、市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例20438例，现有重症病例2788例，累计死亡病例425例，累计治愈出院病例632例，现有疑似病例23214例。目前累计追踪到密切接触者221015人，当日解除医学观察12755人，现有171329人正在接受医学观察。累计收到港澳台地区通报确诊病例33例，其中香港特别行政区15例，澳门特别行政区8例，台湾地区10例。
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