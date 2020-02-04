葛兰素史克(GSK)宣布与流行病防范创新联盟(CEPI)合作 致力推进新型冠状病毒疫苗全球研发

奥斯陆，挪威——葛兰素史克（GSK）与流行病防范创新联盟 （The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，CEPI）日前宣布了一项新的合作，旨在助力推进新型冠状病毒（2019-nCoV）疫苗的全球研发。在此次新的合作中，GSK将提供现有的预防疾病大流行疫苗佐剂平台技术用于加强针对新型冠状病毒有效疫苗的研发。

CEPI首席执行官Richard Hatchett博士表示： “获得GSK全球领先的佐剂技术，是研发针对新型冠状病毒疫苗的一个巨大进展。将GSK的佐剂系统与我们资助开发的领先平台技术相结合，通过减少保护每个个体所需的疫苗抗原剂量，我们能加速疫苗上市，扩大疫苗产量。该 ‘抗原节省’ 效应使得疫苗的供应更充分，让更多人获益 “

GSK疫苗首席医学官Thomas Breuer博士表示： “作为科学和创新领域的领导者，我们相信，我们可以利用创新疫苗佐剂系统，助力抗击疫情。我们的佐剂技术之前已成功地用于应对流感大流行。只需少量的疫苗抗原，就可以生产更多剂量的疫苗，这是应对疾病大流行中的一个至关重要的优势。”

CEPI将协同GSK及在CEPI所资助的实体机构之间开展合作，这些机构均有意基于GSK佐剂技术测试其疫苗平台，用以开发针对新型冠状病毒的有效疫苗。首项协议已在GSK和澳大利亚昆士兰大学之间达成。2019年1月，昆士兰大学与CEPI达成合作协议，以开发“分子钳”疫苗平台，旨在使开发针对多种病毒病原的疫苗和加快疫苗生产成为可能。CEPI已经将这项资助拓展至新型冠状病毒候选疫苗的开发工作，并将使用GSK佐剂技术支持这项处于早期阶段的研究。

GSK疫苗总裁Roger Connor表示： “在GSK，我们相信CEPI在应对新型冠状病毒疫情中的价值。 对于能够为昆士兰大学科学家们的前沿研究做出贡献，我们深感自豪，同时我们希望与更多其他的伙伴合作，使得那些拥有潜力的疫苗平台与我们的佐剂技术共同进行疫苗研发。”

昆士兰大学副校长PeterH?j教授表示：“昆士兰大学的研究团队正在推进新型冠状病毒疫苗项目，GSK佐剂技术将支持我们开展重要的临床前期实验，以评估疫苗的有效性。“

本公告补充了CEPI已宣布的与新型冠状病毒疫苗开发相关的4个项目，与CEPI开展合作的机构分别是：CureVac；Inovio；昆士兰大学；Moderna，Inc.和美国国家过敏和传染病研究所。这些合作关系旨在提高对新型冠状病毒的科学认识，并开发疫苗。这些项目将利用已经得到CEPI支持的快速反应平台，尽快推动新型冠状病毒候选疫苗进入临床试验。此外，CEPI发起了一项新的呼吁，建议迅速开发和生产已经被证明可以用来应对新型冠状病毒的疫苗技术。该项倡导将持续至今年2月。

CEPI和GSK都将遵循公平获得原则，并将在这一合作中共同努力，确保这一原则适用于通过合作开发的任何新型冠状病毒疫苗的开发、使用和获得。