胡某，无湖北其他地区、武汉旅居史，1月17日参加宁波市海曙区一美容养生会所老板组织的聚餐，其中有武汉人参与。1月19日，胡某乘坐大巴从海曙区往返在宁波一寺院参加一旅行社组织的祈福活动，当天自感畏寒、发热，未及时就诊。其丈夫、女儿分别于1月22日发病，1月26日确诊为新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例。

1月27日，胡某本人也被确诊为新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例。19日当天同车一起参加祈福活动的，有14人先后发病并确诊。截至2月2日24时，参加此次祈福人员和部分病例的密切接触者中，已有25人确诊为新型冠状病毒感染的肺炎。

这是2月3日下午宁波市政府新闻办举行的新闻发布会上通报的一起聚集性疫情的典型案例。

宁波市鄞州区报告的一起新型冠状病毒感染的肺炎疑似聚集性疫情，3例病例均为同一公司员工，1例阳性检测者为发病员工家属。首发病例陈某，于1月12至14日在杭州参加一个企业会议，参会代表中有武汉人。陈某于1月17日发病，1月22日确诊为新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例。一起参加会议的王某某于1月19日发病，1月22日确诊。陈某某的同事柴某某于1月17日晚与陈某某聚餐，1月21日发病，1月24日确诊。王某某的丈夫于1月31日实验室检测阳性，为无症状感染者。有30人参会该会议，浙江省内已共计有11人被确诊为新型冠状病毒感染的肺炎。

宁波市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室副主任、宁波市卫健委党委委员黄加成说，目前宁波报告的确诊病例中本地二代、本地三代病例占比在上升，因为聚集性疫情累计报告的病例数增多。

宁波通报的还有一起新型冠状病毒感染的肺炎家庭聚集性疫情，4例病例都为一家人，先后在1月30日、1月31日诊断为新型冠状病毒感染的肺炎。1月18日，上述4人和新疆来的朋友刘某共同聚餐，刘某来宁波前在新疆接待过武汉客人，1月17日就已经出现了症状，1月28日在深圳被确诊为新型冠状病毒感染的肺炎。

黄加成说，聚集性疫情累计报告病例数的增多，表明病毒在密切接触者中易造成传播，提示输入性病例造成社区传播的风险在不断增大。

事实上，集聚引起的疫情不只在宁波。截至2月1日24时，温岭市累计报告的35新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例中，有一半的确诊病例是来自3户家庭的。

据了解，目前杭州也已报告了23起因聚集引发的疫情，涉及10个县（市、区）。另外台州、宁波、温州分别也有17起、15起和12起。

截至2月2日24时，浙江累计报告新冠肺炎确诊病例724例，共追踪到密切接触者12673人。今天下午，浙江省政府新闻办举行浙江省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会（第八场），浙江省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室常务副主任、浙江省政府副秘书长陈广胜称，从聚集性疫情来看，浙江累计报告的病例数有261例，隔离密切接触者7642人。

陈广胜说，相关数据表明，浙江疫情防控工作已取得阶段性成效，但疫情形势依然严峻复杂。分析未来趋势，春节前集中返乡人员已过发病平均潜伏期，输入性病例高峰可望在元宵节后逐渐回落，全省病例快速上升势头有望得到控制；但家庭聚集性疫情和局部社区传播时有出现，随着春节后“三返”高峰到来，省外输入和省内扩散的风险较大，疫情不确定性将持续增加。

本报杭州2月3日电

中青报·中青网记者 董碧水 来源：中国青年报