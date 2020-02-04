好好吃饭莫减肥，扶正护阳抗“新冠”

编者按

2020年，我们迎来了一个非同寻常的春节！随着新型冠状病毒的出现，一场没有硝烟的战争从武汉拉开序幕，每个人都无心过年，时时关注着这场战“疫”的进展，同时也对亲人及自身健康多了几分担忧。中医药有着两千多年防治瘟疫的宝贵经验，在应对17年前的SARS及之后的禽流感实战中，中医药所发挥的作用是有目共睹的。本期我们特别采访了中国中医科学院广安门医院李海霞教授，请她从中医理论出发指导大家在生活中运用益气扶阳的调节手段，增强自身抗病能力。而著名营养专家范志红博士则特别撰文提醒，女性朋友们在这个非常时期一定要停止严苛的节食减肥，还要加大营养补充，保持良好的抗病能力。

的确，人类与病毒的较量，将是持续不断的斗争，而健康强壮的身体则是我们抵抗病毒最有效的屏障。让我们在这场抗击新型冠状病毒的关键时期，好好吃饭，保证睡眠，适当锻炼，健康生活，用自身的一团阳气和正气击败病毒，迎接即将到来的春天！

守住生命中的一团阳气

——中国中医科学院广安门医院主任医师李海霞教授谈如何扶阳抗病毒

国家卫生健康委员会网站新近发布了《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》，新增了中成药推荐。其中在医学观察期出现乏力伴胃肠不适的，推荐中成药：藿香正气胶囊（丸、水、口服液）；出现乏力伴发热，则推荐中成药：金花清感颗粒、连花清瘟胶囊（颗粒）、疏风解毒胶囊（颗粒）、防风通圣丸（颗粒）。

首都医科大学附属北京中医医院副主任医师吴义春博士提醒大家，在日常预防方面，除了戴口罩、勤洗手、少出门外，中药方面推荐使用艾灸等中医方法提高机体免疫力。在《本草纲目》中记载：“艾“可灸百病，可逐一切寒湿，转肃杀之气为融合。灸之则透诸经，而治百种病邪，起沉疴之人为康泰，其功亦大矣。在我国传统民间医药学中，艾叶用于预防瘟疫已经有几千年历史，如艾灸神阙、关元、气海、胃脘、足三里等，可以温阳散寒除湿，调理脾胃，提高机体的免疫功能。 （包子）

做好五项防护，阻击“新冠”病毒

面对来势汹汹的新型冠状病毒疫情，生活中我们该如何预防感染？中国疾控中心和世卫组织的专家建议：

1.戴口罩。新型冠状病毒主要通过空气飞沫传播，如何阻断，一定要做的就是戴口罩。在自己咳嗽或打喷嚏时，应用纸巾或袖口或屈肘将口鼻完全遮住，并将用过的纸巾立刻扔进封闭式垃圾箱内，并洗手。

2.勤洗手。如果手接触到被新型冠状病毒污染的物品或食物，感染的风险同样很高，所以，勤洗手非常重要。包括在制备食品之前、期间和之后；咳嗽或打喷嚏后；照护病人时；饭前便后；手脏时；在处理动物或动物排泄物后，立刻用肥皂、含有酒精的洗手液和流动的清水洗手。

3.减少外出，尽量待在家里。对于传染病，隔离至关重要。减少外出，尽量待在家里，既保护了自己，也保护了别人。越往人口密集的地方，空气流动越差，空气里混有新型冠状病毒的风险越高，而且有些感染者早期没有任何症状。

4.多喝水，注意保暖。这样不仅能减少咳嗽症状，而且能提高我们的免疫力，特别是发热患者，喝水就更重要了。

5.勤通风、保持良好安全饮食习惯。注意保持家庭和工作场所开窗通风，环境清洁。将肉和蛋类彻底煮熟食用，处理生食和熟食之间要洗手，切菜板及刀具要分开。 （明文）