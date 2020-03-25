中国研究型医院学会为一线医务人员赠送“扶正御疫胶囊”

日前，中国研究型医院学会为奋战在抗疫一线的会员单位、分支机构医务人员送上4000瓶“扶正御疫胶囊”。

据了解，该胶囊特别邀请全国政协常委、中央文史馆馆员、国医大师、中医肾病学奠基人张大宁教授，以中医经典名方为基础、结合时下疫症亲自组方，主要功能是恢复和增强机体免疫力。由北京本草方源药业集团有限公司提供有机种植的优质药材，北京同仁堂精心设计制备工艺并加工生产，选用药用空心胶嚢生产商（苏州胶囊）生产的空心胶囊罐装。

中国研究型医院学会系专门致力于促进临床和科研融合发展、提升医院诊疗水平的国家一级学会，拥有132个分会、专业委员会和包括47名两院院士在内的21000多名专家会员。新冠肺炎疫情暴发后，该学会立即动员各分会、专业委员会及其广大会员积极投入疫情防控狙击战，并支持相关专业委员会和会员单位专家研究撰写了数十篇救治患者、防控疫情的共识指南、防护讲座和科普文章。为了保障一线专家全力投入疫情防控狙击战，该学会还成立了一线专家家庭急难问题志愿服务队，这次捐赠的“扶正御疫胶囊”是该学会发挥自身优势为保障一线专家健康提供的特殊定制服务。