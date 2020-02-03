中科院心理所副所长陈雪峰：理性面对疫情 要有战胜疫情的信心

人民网北京2月3日电 （许晓华）3日，国家卫生健康委就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中的社会心理服务情况举行发布会。疫情严重区域的人产生过激情绪，该如何平复？中科院心理所副所长陈雪峰表示，掌握自我防护的科学知识、学会调节心理的科学方法，看到全社会为疫情防控所做的努力，感受到战胜疫情的信心。

“疫情严重区域的人产生过激情绪，这是人的一种保护自己的心理本能，是可以理解的。在大家的共同努力下，我们对这种病毒的认识正在不断加深。随着疫情防控工作的不断推进，我们越来越能够理性地对待这个问题，掌握自我防护的科学知识、学会调节心理的科学方法，看到全社会为疫情防控所做的努力，感受到战胜疫情的信心。”陈雪峰说。

陈雪峰呼吁，疫情是我们共同的敌人，但受疫情感染的人是我们的朋友和亲人。一定不要因为过激的情绪，导致过激的行为，为疫情防控工作添乱。现在需要的是理解、支持和团结一心，我们才可能早日战胜疫情。