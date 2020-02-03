面对疫情做好心理应对 专家推荐“三大调整原则”
人民网北京2月3日电 （许晓华）3日，国家卫生健康委就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中的社会心理服务情况举行发布会。针对面对疫情，普通公众如何进行心理应对的问题，北京回龙观医院党委书记杨甫德给出了“三大调整原则”，一是全面观察自己的情况；二是用心倾听主流的声音；三是保持与家人及外界的联系。
具体做法如下:
1．每天适度关注疫情和了解防护知识，最好安排在每天固定时间；
2．每天固定时间测量体温；
3．调整生活状态，按日常生活规律生活，注意吃好睡好作息规律；
4．找到信赖的家人、朋友聊天，通过微信、电话、网络联系。
5．放松训练。如果感到不能放松做一做深呼吸、跟着音乐活动身体、做一些平时可以使自己感到愉悦的事情，想一想自己可以做些什么保持身体健康，利用这次待在家中的空闲时间做自己原来没时间做的事情：如读本小说、追部好剧等；
6．如发现自己发热应及时就医。
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